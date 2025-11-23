Advertisement
UP Diesel Auto Ban: नोएडा-गाजियाबाद की सड़कों पर नहीं दिखेंगे डीजल ऑटो, जानें कहां और क्यों लगा है बैन?

UP Diesel Auto Ban: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते यूपी की योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. कहा जा रहा है कि लंबे समय से सरकार यह योजना बना रही थी. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:56 AM IST
UP Diesel Auto Ban: दिल्ली-एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसाब से घने कोहरे की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बेहद खराब' श्रेणी में है. जिसके चलते यूपी की योगी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो बैन कर दिया है. अफसरों का कहना है कि सरकार लंबे समय से यह योजना बना रही थी.

इन शहरों में डीजल ऑटो बैन
जानकारी के मुताबिक, 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के बागपत मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में चरणबद्ध तरीके से डीजल ऑटो पर पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा मेरठ में प्रतिबंधित वाहनों के नए परमिट और नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले यूपी के हिस्सों में प्रदूषण से निटपने के लिए ऑटो रिक्शा पर रोक लगाई गई है. शनिवार को अफसरों ने यह जानकारी दी.

क्या हो रहे हैं उपाय?
इस कार्य योजना के तहत सड़क की धूल को एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण मानते हुए सड़क के पुनर्विकास, धूल नियंत्रण और साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर खास फोकस किया गया है. सरकारी बयान के हिसाब से इस विस्तृत अभियान के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सड़क की धूल कम करने के लिए ‘एंटी-स्मॉग गन’, ‘स्प्रिंकलर’ और यांत्रिक सफाई जैसे उपाय किए जा रहे हैं.

राज्य स्तर पर एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) भी गठित हुई है, जिसकी अध्यक्षता इसी विभाग के सचिव करने वाले हैं. जिसमें शहरी विकास, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन और औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं, ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन तय हो पाएं.

यह भी पढ़ें: UP Weather Update: यूपी वालों सावधान! पड़ने वाली है कंपकंपी, हड्डी गला देने वाली ठंड, आई मौसम विभाग की महा-चेतावनी!

