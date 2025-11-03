Greater Noida News : व्हाट्सएप कॉल के जरिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खेल! रिटायर्ड अधिकारी से 75 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा न्यूज : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा बीटा-2 थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 75 लाख रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ लिया है. यह मामला एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के साथ हुए साइबर फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल पर खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताते हुए साजिश रची थी. पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में 47 लाख रुपये वापस भी जमा करा दिए हैं. पुलिस अब इस गैंग से जुड़े दूसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा के अल्फा-2 सेक्टर में रहने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी को अचानक एक व्हाट्सएप कॉल प्राप्त हुई. कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया और कहा कि ताइवान भेजे गए एक पार्सल में उनके नाम पर भेजे गए सामान के साथ 2 किलो ड्रग्स पाए गए हैं. आरोपी ने अधिकारी को यह कहकर डराया कि उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.धमकी और भय के माहौल में अधिकारी को वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट की स्थिति में रखा गया, जिसके दौरान उनसे बात करते हुए उनके बैंक खातों और वित्तीय विवरणों पर नियंत्रण किया गया.

ITGS के माध्यम से खाते से उड़ाए 75.57 लाख रुपये

आरोपी ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित को मानसिक रूप से भ्रमित कर ITGS (इन्टरनेशनल ट्रांजैक्शन गेटवे सिस्टम) के नाम पर उनके खाते से 75.57 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए. बाद में जब पीड़ित को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बीटा-2 थाना पुलिस से शिकायत की.पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मोबाइल नंबरों की ट्रैकिंग, बैंक खातों की सीजिंग और सर्विलांस के माध्यम से मुख्य आरोपी गणेश सूर्यकांत ओटी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया

पुलिस की तत्परता से वापस मिले 47 लाख रुपये

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के चलते पीड़ित को 47 लाख रुपये वापस दिलाए जा चुके हैं. वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

