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यूपी में डिजिटल जनगणना शुरू, आज से घर बैठे खुद भरें परिवार की डिटेल, ये हैं 34 जरूरी सवाल

Noida News: उत्तर प्रदेश में जनगणना की ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज सात मई से होने जा रहा है. आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए इस बार जनगणना की शुरुआत स्वगणना से की जा रही है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 08:50 AM IST
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यूपी में डिजिटल जनगणना शुरू, आज से घर बैठे खुद भरें परिवार की डिटेल, ये हैं 34 जरूरी सवाल

नोएडा न्यूज/विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश में जनगणना की ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज सात मई से होने जा रहा है. आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए इस बार जनगणना की शुरुआत स्वगणना से की जा रही है. मुख्य जनगणना अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर, इस डिजिटल पहल का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है. यह कदम न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि डेटा में होने वाली गलतियों को भी काफी हद तक कम करेगा.

जानें पूरी जानकारी ? 
इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जनगणना का प्रथम चरण पूर्णतः डिजिटल रखा गया है. स्वगणना की यह विशेष प्रक्रिया बृहस्पतिवार सात मई से शुरू होकर 21 मई तक चलेगी. इस निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदेश के नागरिक सरकारी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.  इसके लिए परिवार के मुखिया को आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा, जहां सुरक्षा और सरलता को ध्यान में रखते हुए मोबाइल नंबर आधारित लॉगिन की व्यवस्था की गई है. पोर्टल पर मुखिया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और ओटीपी के माध्यम से आसानी से लॉगिन कर सकेंगे.

जानें कितने सवालों के देने होंगे जवाब 
बता दे कि लॉगिन करने के बाद परिवार के मुखिया के सामने एक प्रश्नावली आएगी, जिसमें कुल 34  सवालों के जवाब देने होंगे. मुख्य जनगणना अधिकारी के अनुसार ये सभी सवाल बेहद सरल हैं और मुख्य रूप से मकान की स्थिति, बुनियादी सुविधाओं तथा परिवार के सदस्यों से जुड़े हैं. इस डिजिटल प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिकों को अपनी जानकारी प्रमाणित करने के लिए पोर्टल पर कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा.हालांकि, प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पूरी ईमानदारी से सही विवरण भरें और कोई भी गलत तथ्य दर्ज न करें.

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इस व्यवस्था में सहभागिता को आसान बनाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। घर के मुखिया ही पूरे परिवार की तरफ से सभी परिवारीजनों की संख्या और आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे. जब मुखिया ऑनलाइन फॉर्म को पूरी तरह भरकर सबमिट कर देंगे, तो सिस्टम द्वारा उन्हें 11 अंकों की एक आईडी प्रदान की जाएगी। नागरिकों को इस आईडी को संभालकर रखना होगा, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है.

स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद, यानी 22 मई से जनगणना का अगला चरण शुरू होगा 22 इस चरण में जनगणना कर्मी जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए घर-घर पहुंचेंगे. उस समय नागरिकों को जनगणना कर्मी को केवल वही 11 अंकों की आईडी दिखानी होगी जो उन्हें फॉर्म सबमिट करने के बाद मिली थी. जनगणना कर्मी अपने सिस्टम में उस आईडी को दर्ज करके पहले से भरी गई जानकारी का भौतिक मिलान करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर उसे अंतिम रूप से सत्यापित यानी ओके कर देंगे. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या सहायता के लिए विभाग द्वारा दिशा-निर्देश और हेल्पलाइन भी जारी किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को फॉर्म भरने में कोई असुविधा न हो.

 

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