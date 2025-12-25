Advertisement
कोहरा बना सफर में रोड़ा! इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून की फ्लाइट्स प्रभावित

IndiGo issued travel advisory: सर्दी का सितम जारी हैं.ऐसे में बढ़ते कोहरे ने एक बार फिर उड़ान सेवाओं पर असर डालना शुरू कर दिया है. देश की प्रमुख एयरलाइन 'इंडिगो' ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण यात्रा सलाह जारी की है.आइये जानें....

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:13 PM IST
कोहरा बना सफर में रोड़ा! इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून की फ्लाइट्स प्रभावित

नोएडा न्यूज: उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी हैं. ऐसे में बढ़ते कोहरे ने एक बार फिर उड़ान सेवाओं पर असर डालना शुरू कर दिया है. देश की प्रमुख एयरलाइन 'इंडिगो' ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण यात्रा सलाह जारी की है. इंडिगो' ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि गुरुवार शाम के बाद में वाराणसी, चंडीगढ़ और देहरादून में घना कोहरा छाने की संभावना है.

क्या हैं पूरी जानकारी जानें ?
दरअसल, सर्दी का प्रहार इतना भयावह है कि इंडिगो को भी अपना प्लान बदलना पड़ा है. इंडिगो ने स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट पर यात्रियों के इंतजार के समय को कम करने और सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए कुछ शेड्यूल फ्लाइट्स को पहले ही कैंसिल कर दिया गया है. कंपनी ने कहा, हम समझते हैं कि इससे आपकी यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है और हम आपकी समझदारी की सराहना करते हैं.

इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखे 
एयरलाइन की टीमें मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं और सभी टचपॉइंट्स एयरपोर्ट काउंटर, कॉल सेंटर, ऐप पर यात्रियों की मदद के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं. एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी फ्लाइट का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.

क्या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रीबुकिंग होगी ? 
अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो यात्री उसकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रीबुकिंग कर सकते हैं या पूर्ण रिफंड का क्लेम कर सकते हैं. कंपनी ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इन मौसम की चुनौतियों में सुरक्षित उड़ानें सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है. यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी की गई है जब उत्तर भारत में दिसंबर के अंत और क्रिसमस-नए साल के मौके पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है.

जानें कितनी फ्लाइट्स हुई कैंसल ? 
कोहरा विजिबिलिटी को 50-100 मीटर तक कम कर सकता है, जिससे लैंडिंग और टेकऑफ में देरी या रद्दीकरण आम बात हो जाती है. पिछले साल भी इसी मौसम में दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर और पटना जैसे शहरों में सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित हुई थीं. इंडिगो ने यात्रियों से अपील की है कि वे जरूरी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें. अन्य एयरलाइंस भी ऐसी स्थिति में समान सलाह जारी कर सकती हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार समन्वय कर रही हैं.

