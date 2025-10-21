Advertisement
Noida

UP AQI: ‘गैस चैंबर’ बना दिल्ली-NCR....दिवाली के बाद दमघोंटू हुई नोएडा समेत यूपी के कई जिलों की हवा, AQI@400 पार

UP Air Pollution: दिवाली की शाम दिल्ली और नोएडा-गाजियाबाद समेत आसपास के शहरों में आतिशबाजी के कारण वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया. स्‍मॉग की चादर नजर आ रही है. ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. इधर, नोएडा में भी एक्‍यूआई लेवल 350 के पार पहुंच गया है.

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 21, 2025, 07:56 AM IST
UP news
UP news

Delhi NCR AQI: दिल्ली-एनसीआर में दिवाली की शाम को खूब जमकर आतिशबाजी हुई. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई. लगातार पाँचवें दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में वृद्धि दर्ज की गई है.  नोएडा, दिल्ली, और गाजियाबाद की स्थिति इस समय पूरे देश में सबसे खराब है.  20 अक्टूबर को NCR की हवा दम घोंटने वाली रही, जिससे दूर की हाईराइज बिल्डिंग भी धुंध में छिप गईं.

 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, 20 अक्टूबर को NCR में प्रदूषण अपने चरम पर रहा. दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई है . यूपी के ज्यादातर जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है. एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार पहुंच गया है. दिल्ली -NCR के अलावा, उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख जिलों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है.

यूपी के इन जिलों का भी बढ़ा AQI
लखनऊ का AQI 346 पर पहुंच गया है.
दिल्ली-एनसीआर का AQI 498 के पार पहुंच गया है. 
नोएडा का AQI 342 पर पहुंचा.
गाजियाबाद का AQI 385 पर पहुंचा.
गोरखपुर का AQI 187 पर पहुंच गया.
बागपत का AQI 386 पर पहुंच गया.
बुलंदशहर में AQI 224 पर दर्ज किया गया है.
मुरादाबाद में AQI 142 पर पहुंच गया है.

सांस लेने में हो रही परेशानी, दो दिन भारी
सुबह और रात के समय हल्की ठंड के साथ खराब हवा ने मिलकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.  वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं.  CPCB का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में हवा की गुणवत्ता और भी 'खराब श्रेणी' या 'अति गंभीर श्रेणी' में पहुंच सकती है, जो सांस संबंधी रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें और बाहरी गतिविधियों से बचें.

UP AQI

