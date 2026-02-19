सीमा हैदर बन चुकी हैं 6 बच्चों की अम्मा.. 2 दिन पहले ही फिर गूंजी किलकारी, सभी का नाम जानते हैं?

Seema Haider News: पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आईं सीमा हैदर छठी बार मां बन गई हैं. उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें सचिन और सीमा अपने बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं.
Seema Haider News: पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वह छठी बार मां बनी हैं. ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया है. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं. उनके पति सचिन मीणा ने अस्पताल से वीडियो शेयर कर यह खुशखबरी दी और बताया कि डिलीवरी सामान्य रही.
11 महीने पहले भी गूंजी थी किलकारी
करीब 11 महीने पहले सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया था. अब बेटे के जन्म के साथ उनके परिवार में कुल बच्चों की संख्या 6 हो गई है. परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.
पहले पति से चार बच्चे
सीमा हैदर की पहली शादी पाकिस्तान में गुलाम हैदर से हुई थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हैं, राज, प्रिया, परी और मुन्नी (बदले हुए नाम). ये सभी बच्चे अपनी मां के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आए थे. सीमा ने इन बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाली और उन्हें अपने साथ नई जिंदगी देने का फैसला किया.
सचिन मीणा से प्रेम और विवाह
ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए सीमा की दोस्ती ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीणा से हुई. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदली. सीमा नेपाल के रास्ते भारत आईं और सचिन से शादी कर ली. दोनों की कहानी फिल्मी अंदाज में चर्चित हुई और सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही. परिवार और समाज में इस रिश्ते को लेकर काफी बहस भी हुई.
सचिन से दो बच्चे
सचिन मीणा से सीमा को अब तक दो बच्चे हुए हैं. करीब 11 महीने पहले उन्होंने एक बेटी (जिसे भारती या मीरा नाम से जाना जाता है) को जन्म दिया था. हाल ही में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है. दोनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं. परिवार में नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल है और सचिन ने इसे अपने जीवन का खास पल बताया.
सोशल मीडिया और नागरिकता चर्चा
सीमा और सचिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने पारिवारिक पलों को साझा करते हैं. पाकिस्तान से भारत आने के बाद उनका मामला कानूनी और राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बना. सीमा ने भारत की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाई थी. फिलहाल, बेटे के जन्म के बाद उनके घर में जश्न और बधाइयों का दौर जारी है.
