नोएडा में 8 दिन रहेगा कड़ा पहरा! जानिए क्यों लगाई गई धारा 163? सड़कों पर उतरी फौज

Section 163 Imposed in Noida: नोएडा में कानून व्यवस्था को लेकर डीएम मेधा रूपम ने बड़ा फैसला लिया है. गौतमबुद्धनगर जिले की डीएम मेधा रूपम ने एहतियातन धारा 163 लागू कर दी है. 30 अप्रैल से 8 मई 2026 तक जनपद में धारा 163 प्रभावी रहेगा. इस दौरान पूरे जनपद में कड़ी निगरानी की जाएगी. आइए जानते हैं आखिर नोएडा में क्यों धारा 163 लागू की गई है.

क्यों लागू की गई धारा 163?

बता दें कि नोएडा में पिछले दिनों श्रमिकों का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया था. 1 मई को मजदूर दिवस है. इससे पहले नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी है. इस दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फ्लैग मार्च किया है. फेस टू होजरी कॉम्प्लेक्स में मार्च किया गया.

सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे जनपद को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटा गया है. इस दौरान ड्रोन, CCTV की मदद से 50 से ज्यादा स्थानों पर निगरानी की जाएगी. 1000+ पुलिसकर्मी और PAC की तैनाती की गई है. 30 अप्रैल से 8 मई तक धारा 163 प्रभावी रहेगी. पुलिस ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है.

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वेतन वृद्धि को लेकर हुई थी हिंसा

गौरतलब है कि पिछले दिनों फैक्ट्री श्रमिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए थे. कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं. इस दौरान पुलिस से टकराव भी हुआ था. बाद में पुलिस ने सैकड़ों मजदूरों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था. सरकार ने साजिश की आशंका जाहिर की थी. इस पर भी जांच की जा रही है.

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