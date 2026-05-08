ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर, सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में खून से लथपथ मिले शव

Greater Noida Double Murder: सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में शुक्रवार सुबह दो शव मिलने से सनसनी फैल गई. हत्या के बाद आरोपी फरार है.
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Greater Noida Double Murder: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन हॉस्टल में दो व्यक्तियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. दोनों शव लहूलुहान हालत में कमरे में पड़े मिले. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि उस कमरे में तीन लोग मौजूद थे, जो 2 दिन पहले ही मेरठ से यहां माली का काम करने आए थे. रात में इन लोगों ने शराब पी और उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसमें एक व्यक्ति ने इन दोनों की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.
यह है पूरा मामला
यह घटना सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में हुई. पुलिस को डायल 112 नंबर पर सूचना मिली कि हॉस्टल के अंदर दो व्यक्तियों के शव पड़े हैं. सूचना मिलते ही थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा. डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि मौके पर मौजूद ठेकेदार ने मृतकों की पहचान की. एक व्यक्ति की पहचान इंद्र, निवासी अब्दुल्लापुर मेरठ और दूसरे की पहचान शीशपाल निवासी इचौंली मेरठ के रूप में हुई है. एक की उम्र 22 और दूसरे की उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है.
हॉस्टल निर्माण के लिए मेरठ से बुलाए गए थे मजदूर
पुलिस के अनुसार, इंद्र और शीशपाल दो-तीन दिन पहले ही इंस्टीट्यूट में माली का काम करने आए थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम (फील्ड यूनिट) को भी मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही कर रही है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह ने कहा कि सीताराम इंस्टीट्यूट के बगल में एक निर्माणाधीन हॉस्टल है. इस हॉस्टल में कुछ मजदूर रहते थे, इसमें से तीन मजदूर दो दिन पहले ही मेरठ से उनके ठेकेदार ने बुलाया था और यहां रह रहे थे. उनमें से दो का शव पड़ा मिला है.
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