नोएडा में ‘बम ईमेल’ से सनसनी! CBSE परीक्षा के बीच एक दर्जन स्कूल खाली,पुलिस हाई अलर्ट पर

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:23 PM IST
नोएडा न्यूज/ विजय कुमार :  उत्तर प्रदेश के नोएडा में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के करीब एक दर्जन प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला. यह धमकी ऐसे समय में आई जब स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षाएं चल रही हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और तत्काल सुरक्षा उपाय शुरू कर दिए गए.

जानिए पूरा मामला ? 
दरअसल, स्कूल प्रशासन को मिले ईमेल में स्कूल परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. जैसे ही यह जानकारी स्कूल प्रबंधन ने पुलिस और प्रशासन को दी, पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और कई अभिभावक स्कूलों के बाहर पहुंच गए.

पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने संभाला मोर्चा
सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें तुरंत संबंधित स्कूलों में पहुंचीं. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने स्कूल परिसरों, कक्षाओं, मैदानों और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया. सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को एहतियातन खाली कराया गया और छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक की जांच में किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है. अधिकारियों ने बताया कि यह धमकी संभवतः अफवाह या शरारती तत्वों द्वारा फैलाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी
बताया जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल किसने और कहां से भेजा, इसका पता लगाने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है. ईमेल की तकनीकी जांच कर उसके स्रोत का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि दोषी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की
प्रशासन ने अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और सभी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

