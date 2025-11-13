Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2999986
Zee UP-UttarakhandNoida

Noida: नोएडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के नाम पर बड़ा खेल! पास कराने के लिए वसूले जा रहे हजारों रुपये

Driving Licence In UP: ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित बिसाहड़ा गांव में बने YB Builder ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में पास कराने के नाम पर हजारों  रुपये तक की वसूली की जा रही है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Noida: नोएडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के नाम पर बड़ा खेल! पास कराने के लिए वसूले जा रहे हजारों रुपये

Noida News: नोएडा में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कराने के नाम पर कुछ ड्राइविंग स्कूलों द्वारा पांच हजार से 10 हजार रुपये तक की उगाही करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में ट्विटर पर शिकायत की गई है और मुख्यमंत्री योगी को टैग किया गया है.  ड्राइविंग स्कूल वाईबी बिल्डर" पर यह आरोप है कि वे पैसे के बिना ट्रेनिंग और टेस्टिंग में पास नहीं करते हैं. 

बिना पैसे दिए नहीं किया जाता पास...
शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह का कहना है कि मैं नोएडा 78 का रहने वाला हूं. मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, जो पंजाब से बना था. मैंने नया लाइसेंस नोएडा से एप्लाई किया था. 3 तारीख को फीस भरने के बाद नोएडा एआरटीओ गया था. वहां से मुझे टेस्ट के लिए दादरी भेजा गया. मैंने देखा कि कंपनी ने नियम इतने कठिन बना रखे हैं कि कोई भी उम्मीदवार आसानी से पास न हो सके.  इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं. हरप्रीत सिंह ने कहा कि मेरा टेस्ट फेल कर दिया गया. मैंने देखा कि जो रिश्वत दे रहे थे कि उनको पास किया जा रहा था. मेरा लाइसेंस रि-एप्लाई करना पड़ेगा और फिर से टेस्ट देना पड़ेगा. आगे क्या होगा पता नहीं.

एआरटीओ नोएडा ने कही जांच की बात
सूत्रों के अनुसार, यह सेंटर पिछले काफी समय से इस तरह का खेल चला रहा है. वहीं, एआरटीओ नोएडा नंद कुमार ने बताया कि इस मामले की शिकायत डीएम कार्यालय से मिली थी. उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट का समय कम होने की समस्या को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है. अगर पैसे लेने देने की शिकायत साबित होती है तो कड़ी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Nithari Case: 18 साल बाद जेल से बाहर आया निठारी कांड का सहआरोपी सुरेंद्र कोली, नया कोट-पैंट पहनकर निकला बाहर
 

TAGS

Driving Licence In UPNoidaGreater NoidaGautambudh nagarARTOArto noidaUP Newscm yogidriving licence

Trending news

Driving Licence In UP
नोएडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग-टेस्ट के नाम पर खेल! पास कराने के लिए हजारों की वसूली
Hamrirpur News
सुनसान जगह पर मिली अधजली युवती! पुलिस ने बचाया....नाजुक हालत
Air India flights
लखनऊ वालों के लिए Good News! खाड़ी देशों के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान; जानिये टाइमिंग
UP Encounter
यूपी में गूंजी फिर ठांय-ठांय, अलीगढ़ से बलिया तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर,9 बदमाश गिरफ्तार
Ghaziabad News
आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए जामिया-AMU-अल फलाह यूनिवर्सिटी'-यति नरसिंहानंद
bulldozer action in lucknow
लखनऊ में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर, चिनहट-काकोरी-दुबग्गा में 14 अवैध प्लाटिंग जमींदोज
Delhi blast
डॉ. शाहीन के नेटवर्क का बड़ा खुलासा, कानपुर के इन मुस्लिम इलाकों में खूब था आना-जाना
jaunpur news
दिल्ली धमाके के बाद रेलवे पुलिस सतर्क, जौनपुर स्टेशन पर GRP-RPF ने चलाया सघन चेकिंग
kangana ranaut
अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत पर आगरा मे राष्ट्रद्रोह का केस,जानें क्या है मामला
Hardoi News
शराब के नशे में ग्राम प्रधान ने सेक्रेटरी को पीटा, अभिलेख भी फाड़े,लगे ये संगीन आरोप