Noida: नोएडा में ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के नाम पर बड़ा खेल! पास कराने के लिए वसूले जा रहे हजारों रुपये

Noida News: नोएडा में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कराने के नाम पर कुछ ड्राइविंग स्कूलों द्वारा पांच हजार से 10 हजार रुपये तक की उगाही करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में ट्विटर पर शिकायत की गई है और मुख्यमंत्री योगी को टैग किया गया है. ड्राइविंग स्कूल वाईबी बिल्डर" पर यह आरोप है कि वे पैसे के बिना ट्रेनिंग और टेस्टिंग में पास नहीं करते हैं.

बिना पैसे दिए नहीं किया जाता पास...

शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह का कहना है कि मैं नोएडा 78 का रहने वाला हूं. मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, जो पंजाब से बना था. मैंने नया लाइसेंस नोएडा से एप्लाई किया था. 3 तारीख को फीस भरने के बाद नोएडा एआरटीओ गया था. वहां से मुझे टेस्ट के लिए दादरी भेजा गया. मैंने देखा कि कंपनी ने नियम इतने कठिन बना रखे हैं कि कोई भी उम्मीदवार आसानी से पास न हो सके. इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं. हरप्रीत सिंह ने कहा कि मेरा टेस्ट फेल कर दिया गया. मैंने देखा कि जो रिश्वत दे रहे थे कि उनको पास किया जा रहा था. मेरा लाइसेंस रि-एप्लाई करना पड़ेगा और फिर से टेस्ट देना पड़ेगा. आगे क्या होगा पता नहीं.

एआरटीओ नोएडा ने कही जांच की बात

सूत्रों के अनुसार, यह सेंटर पिछले काफी समय से इस तरह का खेल चला रहा है. वहीं, एआरटीओ नोएडा नंद कुमार ने बताया कि इस मामले की शिकायत डीएम कार्यालय से मिली थी. उन्होंने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट का समय कम होने की समस्या को लेकर शासन को पत्र भेजा गया है. अगर पैसे लेने देने की शिकायत साबित होती है तो कड़ी जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

