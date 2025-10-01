नोएडा से लखनऊ और वाराणसी तक यूपी में क्या रहेगा रावण दहन का समय, जानें शुभ मुहूर्त और मान्यता

Dussehra 2025 Ravan Dahan Timing. दशहरा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पश्र की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस वर्ष दशहरा का त्योहार 2 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम ने इसी दिन माता सीता का हरण करने वाले दिन लंका के राजा रावण का वध किया था.रावण वध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया. तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है.

कब होगा रावण दहन

रावण के पुतले का दहन दशहरा (शुक्ल पक्ष की दशमी) के दिन प्रदोष काल में होता है. इस बार दशमी तिथि एक अक्टूबर को शाम 7:01 बजे से शुरू होकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 बजे समाप्त हो रही है. क्योंकि रावण दहन हमेश प्रदोष काल में किया जाता है. जो सूर्यास्त के बाद शुरु होता है. इसलिए इस बार रावण दहन 2 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद शाम 06:06 बजे होगा.

यूपी के बड़े शहरों में रावण दहन का समय

पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी बड़े शहरों से लेकर गांव और कस्बों में रावण दहन की तैयारी हो रही है. आइये जानते हैं नोएडा, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी समेत यूपी के प्रमुख शहरों में रावण दहन किस समय होगा.

रावण दहन यूं तो हमेशा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर प्रदोष काल में किया जाता है लेकिन भद्रा काल का भी ध्यान रखा जाता है. पंचाग और मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में रावण दहन नहीं किया जाता है. इसलिए इस बार लखनऊ में रावण दहन का समय कुछ इस प्रकार रहेगा.

लखनऊ में रावण दहन का समय

राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में सबसे प्रसिद्ध और भव्य रामलीला होती है. इसके अलावा जनेश्वर मिश्र पार्क, सदर बाज़ार, राजाजीपुरम और झूलेलाल घाट पर भी रावण दहन होगा. लखनऊ में रावण दहन शाम 6.05 बजे से शाम 7.10 बजे के बीच किया जाएगा.

नोएडा में रावण दहन का समय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कई सेक्टर और इलाकों में रामलीला होती है. नोएडा के सेक्टर 12/22 स्थित स्टेडियम की रामलीला भी काफी मशहूर है. यहां रामलीला और रावण दहन देखने लोग दूर-दूर से आते हैं. नोएडा में रावण दहन का समय शाम शाम 6.05 बजे से सात बजे के बीच रहेगा.

वाराणसी नें रावण दहन का समय

वाराणसी के मलदहिया, बरेका में होने वाली रामलीला जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है. यहां भी रावण के पुतले का दहन प्रदोष काल यानी शाम 6.05 के बाद और शाम 7 बजे से पहले होगा.

हिंदू मान्यता के अनुसार रावण दहन प्रदोष काल में शुभ माना जाता है. इसलिये मेरठ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज समेत तमाम बड़े शहरों में रावण दहन शाम 6:05 के बाद और शाम 7 बजे के बीच किया जाएगा. हालांकि क्षेत्रीय मान्यताओं के चलते कुछ जगहों पर यह समय थोड़ा-बहुत बदल भी सकता है.

