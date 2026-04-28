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नोएडा से आगरा तक आग का कहर: कहीं स्कूटी शोरूम में भीषण आग, तो कहीं आग की लपटों में घिरी टेलर शॉप

UP Fire News: भीषण गर्मी में एक तरफ जहां आसमान से आग बरस रही है. तो वहीं आग लगने से हादसे भी खूब सामने आ रहे है. आगरा में एक स्कूटी शोरूम में और एक टेलर की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया तो वहीं नोएडा सेक्टर 76 में कई झुग्गियों में आ्ग लग गई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 28, 2026, 04:11 PM IST
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आग का कहर
आग का कहर

Agra/Noida: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं. मंगलवार को आगरा में एक ई-स्कूटी की दुकान में आग लग गई और दूसरी घटना में एक टेलर की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई. वहीं नोएडा सेक्टर 76 में कई झुग्गियों में आग लगने की घटना भी सामने आई है. सबसे पहले बात आगरा में ई- स्कूटी शोरूम में आग की. 

ई-स्कूटी की दुकान में आग लगी
आगरा में कमला नगर के शालीमार एंक्लेव में ई-स्कूटी की दुकान में भीषण आग लग गई. शांति प्लाजा स्थित दुकान में अचानक से आग लग जाने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में दुकान के ऊपर फ्लैट में रह रहे परिवारों को बाहर निकाला. आग लगने से करीब आधा घंटे तक  अपनी जान बचाने की मशक्कत करते रहे, क्योंकि शांति प्लाजा बिल्डिंग में आग बुझाने का पहले से कोई इंतजाम नहीं था.  काफी देर बाद जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो फायर कर्मी रामकेश गुर्जर ने आग पर काबू पाकर उसे दूसरी दूकानों तक पहुंचने से रोका. 

बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का निर्माण मानकों को ताक पर रखकर किया था और उसमें आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था. बिल्डिंग आगरा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आती है. 

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टेलर की दुकान में गैस सिलेंडर में आग लगी
दूसरी घटना में  आगरा के अछनेरा कस्बा मेन मार्केट में उस वक्त  बड़ा हादसा होने से टल गया जब  टेलर की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई. बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना दुकान में कपड़ों पर प्रेस करने के दौरान हुई. लोगों ने तुरंत ही बाहर भागकर अपनी जान बचाई और बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. 

नोएडा सेक्टर 76 में झुग्गियों में आग लगी
नोएडा सेक्टर 76 में मंगलवार को अचानक झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल फैल गया. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. 

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.  काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. खबर लिखे जाने तक किसे के हताहत होने की सूचना नहीं है. वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. 

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