Earthquake In Noida: नोएडा में भूकंप के झटकों से हिली धरती, गहरी नींद में सो रहे थे लोग, लोगों में दहशत
Earthquake In Noida: नोएडा में भूकंप के झटकों से हिली धरती, गहरी नींद में सो रहे थे लोग, लोगों में दहशत

Earthquake In Noida: दिल्ली-एनसीआर में आधी रात के बाद अचानक धरती डोलने लगी तो लोग घबरा गए और किसी अनहोनी की आशंका से घर से बाहर निकल आए. भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:33 AM IST
Earthquake In Noida: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-नोएडा में रात करीब एक बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने का दावा किया. देर रात आए भूकंप के झटके से लोग दहशत में आ गए. अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके दिल्ली-हरियाणा-नोएडा समेत देश के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए. किसी भी तरह की कोई हानि की खबर नहीं है.

दिल्ली-एनसीआर के लोगों में दहशत
इस भूकंप से दिल्ली-एनसीआर के लोगों में दहशत हो गई. नोएडा में भी भूकंप महसूस किया गया, जिसके चलते कई लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. हालांकि इसमें भारत में किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है.

अफगानिस्तान में भूकंप के झटके
अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी इलाके में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके भारत के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस किए गए. इसके अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप के तेज झटकों के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 15 घायल हुए हैं.

हिंदू कुश क्षेत्र में भूकंप
 जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 42 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में स्थित था. भूकंप जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में 19:17:34 UTC (1 सितंबर को 12:47 पूर्वाह्न IST) पर 8 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया.

क्यों आता है भूकंप?
पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं. जहां पर ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है. बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं. जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं.  नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है. 

