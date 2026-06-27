नोएडा NCR में भूकंप के तेज झटके, घरों और दफ्तरों से भागे लोग

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Noida Earthquake: नोएडा एनसीआर में शनिवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस दौरान लोग दफ्तरों और घरों से बाहर निकल कर भागे. बताया गया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई. जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है.
इसलिए महसूस किए गए झटके
जानकारी के मुताबिक, अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 6:4 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 215 किलोमीटर की गहराई में था. इस वजह से इसके झटके दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में महसूस किए गए. हालांकि, भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है.
सतह पर नुकसान नहीं
जानकारों का कहना है कि भूकंप का केंद्र जितना अधिक गहराई में होता है, उसका असर व्यापार तौर पर देखा जाता है. हालांकि, इससे सतह पर नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान रहा, इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई. तीव्रता अधिक होने की वजह से इसके झटके देश के कई हिस्सों में महसूस किए गए.
भूकंप से बचने के लिए क्या करें
बता दें कि पिछले दिनों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी. इसमें सैकड़ों लोगों की जान जान की बात कही जा रही है. ऐसे में अगर भूकंप आए तो उससे कैसे बच सकते हैं?. यदि आप घर के अंदर हों तो जमीन पर तुरंत बैठ जाएं. जब तक झटके महसूस हों, छिपे रहना चाहिए. वहीं, कांच की खिड़कियों, बाहरी दरवाजों या कोई भी गिरने वाली चीज से दूर रहें. वहीं, आफिस में हैं तो लिफ्ट का प्रयोग न करें. खुली जगह पर सुरक्षित खड़े रहें.
EQ of M: 6.2, On: 27/06/2026 19:04:51 IST, Lat: 36.442 N, Long: 70.672 E, Depth: 215 Km, Location: Afghanistan.
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— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) June 27, 2026