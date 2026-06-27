नोएडा NCR में भूकंप के तेज झटके, घरों और दफ्तरों से भागे लोग

भूकंप से बचने के लिए क्या करें

बता दें कि पिछले दिनों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी. इसमें सैकड़ों लोगों की जान जान की बात कही जा रही है. ऐसे में अगर भूकंप आए तो उससे कैसे बच सकते हैं?. यदि आप घर के अंदर हों तो जमीन पर तुरंत बैठ जाएं. जब तक झटके महसूस हों, छिपे रहना चाहिए. वहीं, कांच की खिड़कियों, बाहरी दरवाजों या कोई भी गिरने वाली चीज से दूर रहें. वहीं, आफिस में हैं तो लिफ्ट का प्रयोग न करें. खुली जगह पर सुरक्षित खड़े रहें.