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नोएडा NCR में भूकंप के तेज झटके, घरों और दफ्तरों से भागे लोग

Noida Earthquake: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, भूकंप का केंद्र धरती की सतह से 215 किलोमीटर की गहराई में था. इस वजह से इसके झटके दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में महसूस किए गए.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jun 27, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:59 PM IST
नोएडा NCR में भूकंप के तेज झटके, घरों और दफ्तरों से भागे लोग
Image Credit: EarthquakeSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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