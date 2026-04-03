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नोएडा-गाजियाबाद से कश्मीर तक भूकंप के तेज झटके, 5.9 तीव्रता ने मचाई दहशत

Noida Eearthquake News: नोएडा-गाजियाबाद समेत एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान तक महसूस किये गए हैं. भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 दर्ज की गई है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 03, 2026, 10:14 PM IST
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NCR में भूकंप के झटके
NCR में भूकंप के झटके

Noida News: शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में लोगों ने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया. 

जम्मू-कश्मीर तक कांपी धरती
भूकंप का असर उत्तर भारत से लेकर जम्मू-कश्मीर तक महसूस किया गया. खासतौर पर कुपवाड़ा जिले में भी लोगों ने जमीन हिलने की पुष्टि की. वहीं, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक झटकों का प्रभाव सीमा पार पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया. 

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 दर्ज की गई है. यह भूकंप जमीन के लगभग 175 किलोमीटर नीचे आया, जिससे इसका असर बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया. भूकंप का केंद्र 36.52° उत्तरी अक्षांश और 71.01° पूर्वी देशांतर के आसपास बताया जा रहा है, जो पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है. 

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घरों से बाहर निकले लोग
झटके महसूस होते ही कई जगहों पर लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. हालांकि, खबर लिखे जाने तक कहीं से भी किसी बड़े जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. 

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, गहराई अधिक होने के कारण भूकंप का असर व्यापक क्षेत्र में महसूस हुआ, लेकिन इससे बड़े नुकसान की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है. फिलहाल संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं और आगे के अपडेट का इंतजार किया जा रहा है.

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