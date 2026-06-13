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Explainer: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहली बार सिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू, ऐप पर मिलेगी लाइव लोकेशन;जानें रूट और किराया

Noida Electric City Bus: नोएड और ग्रेटर नोएडा के बीच पहली बार सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है. शुरू में 17 रूटों पर ये सेवा शुरू की गई है. आइये जानते हैं कौन-कौन से रूट हैं और कितना किराया होगा. लाइव लोकेशन समेत इस बस सेवा की सारी जानकारी जल्द लॉन्च होने वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:11 PM IST
Explainer: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहली बार सिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू, ऐप पर मिलेगी लाइव लोकेशन;जानें रूट और किराया
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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