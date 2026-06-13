Explainer: नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहली बार सिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू, ऐप पर मिलेगी लाइव लोकेशन;जानें रूट और किराया

Noida Electric City Bus: नोएड और ग्रेटर नोएडा के बीच पहली बार सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू कर दी गई है. शुरू में 17 रूटों पर ये सेवा शुरू की गई है. आइये जानते हैं कौन-कौन से रूट हैं और कितना किराया होगा. लाइव लोकेशन समेत इस बस सेवा की सारी जानकारी जल्द लॉन्च होने वाले ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

Written By Pradeep Kumar Raghav Published: Jun 13, 2026, 03:11 PM IST | Updated: Jun 13, 2026, 03:11 PM IST join share