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Noida: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लोगों को अब बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने लगी है. शुक्रवार से 33 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर दिया गया. पहली बार एक साथ 17 अलग-अलग रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू होने से लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
नोएडा के सेक्टर-33ए स्थित शिल्प हाट से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. हालांकि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि शनिवार से सभी बसें तय समय और रूट पर नियमित रूप से संचालित होंगी.
कितना होगा किराया और क्या होंगी सुविधाएं
नई एसी बसों का न्यूनतम किराया 20 रुपये और अधिकतम 50 रुपये रखा गया है. बसें सुबह करीब 5:30 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी. यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सीसीटीवी कैमरे और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.
अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे यात्री बसों की लाइव लोकेशन और समय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
नोएडा एयरपोर्ट तक सफर होगा आसान
15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हर घंटे बस सेवा उपलब्ध होगी. इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा.
नोएडा के प्रमुख रूट
- बॉटेनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट (गौर चौक, एक मूर्ति)
- बॉटेनिकल गार्डन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर
- बॉटेनिकल गार्डन से फेज-2 नोएडा होते हुए सूरजपुर कलेक्ट्रेट
- बॉटेनिकल गार्डन से नया बस अड्डा, गाजियाबाद
यमुना सिटी में पहली बार हाइड्रोजन बसें
यमुना सिटी में पहली बार 3 हाइड्रोजन और 11 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है. अधिकारियों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हुई है. भविष्य में बसों की संख्या और बढ़ाने की योजना है.
छह साल बाद लौटी सिटी बस सेवा
नोएडा में करीब छह साल बाद सिटी बस सेवा की वापसी हुई है. इससे पहले कोविड महामारी और बढ़ते घाटे के कारण बसों का संचालन बंद कर दिया गया था. अब नई इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों के जरिए क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.
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