ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए बड़ी राहत

यह सेवा विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी. अब तक संगठित सार्वजनिक परिवहन के अभाव में वहां के निवासियों को निजी वाहनों, ऑटो या कैब पर निर्भर रहना पड़ता था. इस नई बस सेवा के शुरू होने से न केवल उन्हें सुरक्षित और सुगम यात्रा मिलेगी, बल्कि उनकी यात्रा का खर्च भी काफी कम हो जाएगा. बसों का किराया न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 30 रुपये तक रखे जाने की योजना है, जो आम आदमी के बजट के लिए बेहद किफायती है.