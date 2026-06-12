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Noida News: आज का दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है. क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पहली बार बड़े स्तर पर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को एक नई गति मिली है.
100 बसों का बेड़ा और अत्याधुनिक सुविधाएं
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है. इन बसों की सबसे बड़ी विशेषता इसमें शामिल 10 आधुनिक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो न केवल यात्रियों को आकर्षित करेंगी बल्कि अधिक क्षमता के साथ भीड़ को कम करने में भी मदद करेंगी. इन बसों के संचालन और रखरखाव के लिए सेक्टर-90 में एक अत्याधुनिक बस डिपो तैयार किया गया है. इस डिपो में हाईटेक फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जहां ये बसें मात्र दो घंटे में पूरी तरह चार्ज हो सकेंगी.
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए बड़ी राहत
यह सेवा विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी. अब तक संगठित सार्वजनिक परिवहन के अभाव में वहां के निवासियों को निजी वाहनों, ऑटो या कैब पर निर्भर रहना पड़ता था. इस नई बस सेवा के शुरू होने से न केवल उन्हें सुरक्षित और सुगम यात्रा मिलेगी, बल्कि उनकी यात्रा का खर्च भी काफी कम हो जाएगा. बसों का किराया न्यूनतम 10 रुपये से लेकर अधिकतम 30 रुपये तक रखे जाने की योजना है, जो आम आदमी के बजट के लिए बेहद किफायती है.
कनेक्टिविटी और भविष्य की राह
यह पहल केवल स्थानीय यात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की तैयारी भी है. आगामी 15 जून से प्रस्तावित एयरपोर्ट कनेक्टिविटी सेवाओं के लिए यह एक आधार का कार्य करेगी. इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच और अधिक सुलभ हो जाएगी. नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का यह संयुक्त प्रयास निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और शहर का प्रदूषण स्तर भी कम होगा.
पर्यावरण संरक्षण और सुगम शहरी परिवहन की दिशा में यह कदम नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. सस्ती, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस ये बसें लाखों यात्रियों के दैनिक जीवन को आसान बनाएंगी और क्षेत्र को एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा योगदान देंगी. यह सेवा न केवल छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि शहर की जीवनशैली में एक सकारात्मक बदलाव का भी प्रतीक है.