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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बस सेवा का आगाज: लाखों यात्रियों को मिली सौगात

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों निवासियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है. क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पहली बार बड़े स्तर पर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 12, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:13 AM IST
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बस सेवा का आगाज: लाखों यात्रियों को मिली सौगात

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