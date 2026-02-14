नोएडा में डंके की चोट पर बिजली चोरी! बिजली विभाग और कटिया चोर यूपी सरकार को लगा रहे करोड़ों को चूना, सिस्टम पर सवाल

Noida: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कथित तौर पर हजारों घरों में अवैध तरीके से बिजली जल रही है. एफएनजी मार्ग के पास पर्थला चौक से सटे कटियाबाज गांव और सेक्टर-115 के नजदीक सोरखा कॉलोनी में बिजली चोरी का यह जाल वर्षों से फैला हुआ बताया जा रहा है. आरोप है कि इस पूरे खेल में बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल है.

5000 मकानों में 'कटिया' डाल बिजली चोरी

बताया जाता है कि हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बसे इस इलाके में नियमित बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है. इसी वजह से करीब 5000 मकानों में लोग सीधे लाइन से ‘कटिया’ डालकर बिजली का इस्तेमाल करते हैं. सड़क के ऊपर से गुजरते बिजली के तारों का जाल इस अवैध कनेक्शन की खुली कहानी बयान करता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि यह स्थिति नई नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही है और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई.

5 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिजली चोरी

यदि औसत खपत का अनुमान लगाया जाए तो हर घर में लगभग 5 यूनिट प्रतिदिन बिजली खर्च होती है. इस हिसाब से रोज करीब 25 हजार यूनिट बिजली बिना मीटर के इस्तेमाल हो रही है. उत्तर प्रदेश में एक यूनिट की औसत कीमत लगभग 6 रुपये मानी जाए तो प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख रुपये का नुकसान होता है. यह आंकड़ा महीने में करीब 45 लाख और साल भर में 5 करोड़ 40 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. दशक भर का अनुमान लगाया जाए तो यह नुकसान 50 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठता है.

कहां है बिजली चोरी करने वाली कॉलोनी

सोरखा कॉलोनी, जो हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में बसी है, सेक्टर-115 से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है. दोनों के बीच से गुजरने वाला एफएनजी मार्ग नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को जोड़ता है और बेहद व्यस्त माना जाता है. इसी मुख्य सड़क के ऊपर से गुजरते अवैध तार सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही दोनों पर सवाल खड़े करते हैं.

बिजली चोरी पर क्या कहते हैं स्थानीय निवासी

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें मालूम है कि यह बिजली चोरी है, लेकिन नियमित कनेक्शन न मिलने के कारण वे मजबूर हैं. कुछ लोगों का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी पैसे लेकर आंख मूंद लेते हैं. कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए, मगर हालात जस के तस बने रहे.

व्यवस्था की गंभीरता पर गंभीर सवाल

अब यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और ऊर्जा प्रबंधन दोनों के लिए चुनौती बनता दिख रहा है. यदि आरोपों में सच्चाई है तो यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता मानी जाएगी. ऐसे में निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर क्या ठोस कार्रवाई करते हैं.

