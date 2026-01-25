युवरात मौत मामले की रिपोर्ट रेडी...अथॉरिटी के अधिकारियों और चश्मदीद मुनेंद्र के बयान से उलझी SIT, घंटों पूछताछ के बाद सवाल वहीं?

Greater Noida Engineer Death: नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) की कार्रवाई तेज हो गई है. एसआईटी ने जांच के 5वें दिन एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में डेरा डाला. इस दौरान एसआईटी टीम ने घटना के चश्मदीद मुनेंद्र को जांच के दायरे में शामिल करते हुए विस्तृत पूछताछ की. पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी, एसीपी, सीएफओ सहित नोएडा ऑथोरिटी के अधिकारी मौजूद रहे. अथॉरिटी के संबंधित विभागों में कार्रवाई की आहट से हड़कंप मचा हुआ है. SIT आज सीएम योगी की जांच की रिपोर्ट सौंप सकती है.

सूत्रों के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र हाल ही में सामने आए एक वायरल वीडियो के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया और एसआईटी ने तत्काल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया. मुनेंद्र अपने पिता और भाई के साथ नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, जहां एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे घटना से जुड़े हर पहलू पर सवाल-जवाब किए.

एसआईटी के सामने पेश हुआ चश्मदीद

चश्मदीद मोनिंदर भी SIT के सामने पेश हुआ. शनिवार दोपहर 1:30 बजे से रात करीब 9 बजे तक SIT की टीम ऑथोरिटी में रही. वहीं दोपहर लगभग 2:30 बजे से रात 9 बजे तक SIT ने चश्मदीद मोनिंदर से पूछताछ की. लगभग 8 घण्टे SIT ने नोएडा ऑथोरिटी में बिताए. घटना स्थल के हालात और बचाव दल के प्रयासों के के बारे में उसने एसआइटी को जानकारी दी. सूत्रों की मानें तो चश्मदीदों के बयान और सरकारी दावों में भारी अंतर है.

कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

सूत्रों के मुताबिक SIT ने जांच लगभग पूरी कर ली है. एसआईटी आज प्राइमरी रिपोर्ट समिट कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट नोएडा ऑथोरिटी, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से SIT को जमा कराई गई है.अगर रिपोर्ट में लापरवाही साबित हुई, तो कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।

इससे पहले नोएडा प्राधिकरण और पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी. प्राधिकरण ने 150 पन्नों की रिपोर्ट दी है, जबकि पुलिस की फाइल 450 पन्नों की है. इन भारी-भरकम फाइलों में ड्यूटी रोस्टर, कॉल डिटेल और रिस्पॉन्स टाइम का जिक्र किया गया है.

