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नोएडा में रणक्षेत्र बना सेक्टर-121; मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव, बसें और गाड़ियां तोड़ीं… भारी पुलिस बल तैनात

Noida News: नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है. सोमवार को हुई हिंसा के बाद मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने रहे. सेक्टर-121 और सेक्टर-80 में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:21 AM IST
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नोएडा में रणक्षेत्र बना सेक्टर-121; मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव, बसें और गाड़ियां तोड़ीं… भारी पुलिस बल तैनात
Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है. सोमवार को हुई हिंसा के बाद मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में हालात तनावपूर्ण बने रहे. सेक्टर-121 और सेक्टर-80 में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. साथ ही उपद्रवियों ने बसों और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ कर माहौल को और बिगाड़ दिया.
 
क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, सेक्टर-121 में बड़ी संख्या में जुटे मजदूरों ने अचानक पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सख्ती दिखाई. इसी तरह सेक्टर-80 में भी पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया. वहीं सेक्टर-70 में भी मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां कुछ समय के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमना-सामना हुआ. हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया और लोगों को शांत कराया.
 
मंगलवार को सेक्टर-63 स्थित एक फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने 15 तारीख तक छुट्टी का नोटिस जारी किया था.श्रमिकों को आशंका थी कि अगर उन्होंने हाजिरी नहीं लगाई तो उनका वेतन कट सकता है. इसी डर के चलते वे फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए. मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी ने श्रमिकों को समझाकर वापस भेजा और आश्वासन दिया कि उनकी वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
 
फैक्ट्री मैनेजमेंट ने पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित बताते हुए इसमें बाहरी तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई है. मैनेजमेंट का कहना है कि यह हंगामा किसी “टूलकिट” के तहत कराया गया है. इधर, हालात को देखते हुए नोएडा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. सेक्टर-6 समेत कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई.जगह-जगह भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार गश्त की जा रही है.
 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो, ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो सके.
 
 
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