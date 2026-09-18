/EPFO की वेतन सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

15 हजार से 25 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ

नई व्यवस्था के तहत 15,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को EPF, EPS (पेंशन) और EDLI (जीवन बीमा) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनिवार्य लाभ मिलेगा. यह प्रावधान कवर किए गए प्रतिष्ठानों में इस वेतन श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा. EPFO की वैधानिक वेतन सीमा में आखिरी संशोधन सितंबर 2014 में किया गया था. इसके बाद पिछले एक दशक में वेतन, महंगाई और राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. सरकार का कहना है कि नई 25,000 रुपये की सीमा से सामाजिक सुरक्षा को मौजूदा वेतन व्यवस्था के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी.