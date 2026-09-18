Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Noida
  • /EPFO की वेतन सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPFO की वेतन सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Noida News: सरकार ने EPFO की वैधानिक वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इससे अकेले गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 18, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:54 PM IST
EPFO की वेतन सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुबला होने की चाहत पड़ी भारी! महिला डॉक्टर बनकर मंगाई न्यूड फोटो, ऐंठ लिए लाखों
2
3
4
5