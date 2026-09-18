/EPFO की वेतन सीमा ₹15 हजार से बढ़कर ₹25 हजार, गौतम बुद्ध नगर के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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विजय कुमार/नोएडा: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद EPFO की वैधानिक वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. इस संबंध में 17 सितंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है. सरकार के मुताबिक, इस बदलाव से देशभर में 51 लाख से अधिक कर्मचारी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे. रिजनल पीएफ कमिश्नर का कहना है कि अकेले गौतम बुद्ध नगर में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने का दावा किया गया है.
15 हजार से 25 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ
नई व्यवस्था के तहत 15,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को EPF, EPS (पेंशन) और EDLI (जीवन बीमा) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अनिवार्य लाभ मिलेगा. यह प्रावधान कवर किए गए प्रतिष्ठानों में इस वेतन श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा. EPFO की वैधानिक वेतन सीमा में आखिरी संशोधन सितंबर 2014 में किया गया था. इसके बाद पिछले एक दशक में वेतन, महंगाई और राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है. सरकार का कहना है कि नई 25,000 रुपये की सीमा से सामाजिक सुरक्षा को मौजूदा वेतन व्यवस्था के अनुरूप लाने में मदद मिलेगी.
पेंशन कवरेज का दायरा बढ़ेगा
पहले 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर नियुक्त होने वाले कई नए कर्मचारी EPFO के अनिवार्य कवरेज से बाहर रह जाते थे. अब 15,000 से 25,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वैधानिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएगा. नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को तीन स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी. EPF में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू है. वहीं, EPS के तहत बढ़ी हुई वेतन सीमा से पेंशन कवरेज का दायरा बढ़ेगा. इसके अलावा EDLI योजना के तहत अधिकतम 7 लाख तक का जीवन बीमा लाभ उपलब्ध है.
ऑनलाइन निकासी की सुविधा भी
सरकार के अनुसार, कर्मचारियों को जरूरत के समय PF से आंशिक ऑनलाइन निकासी की सुविधा भी मिलती है. इससे आपात स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल सकेगी. वेतन सीमा बढ़ने के बाद नियोक्ताओं पर अतिरिक्त अंशदान का भार पड़ सकता है. सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के तहत प्रोत्साहन का प्रावधान किया है. योजना के तहत पात्र नई नियुक्तियों पर नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलने की बात कही गई है.
पीएफ संबंधी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
EPFO की सेवाओं को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया है. CITES तकनीक के माध्यम से 5 लाख तक के कुछ दावों का स्वतः निपटान तीन दिनों के भीतर किए जाने की व्यवस्था बताई गई है. इससे कर्मचारियों को PF संबंधी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी. सरकार के मुताबिक, इस सामाजिक सुरक्षा विस्तार के लिए पांच वर्षों में कुल अनुमानित केंद्रीय बजटीय सहायता 56,696 करोड़ रुपये है. EPFO यूपी जोन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों से नई व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है.