'जिंदगी से परेशान हूं...' नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के डायरेक्टर की मौत

नोएडा न्यूज/कृष्णदेव कुमार :उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 104 स्थित एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी में सुबह एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया हैं. इंडियम ऑयल के कार्यकारी निदेशक अनिल गर्ग की 17वीं मंज़िल से गिरकर मृत्यु हो गई. यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सेक्टर-39 थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है.

क्या हैं पूरी घटना ?

जानकारी के अनुसार, मृतक अनिल गर्ग मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में नोएडा में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. सुबह अचानक गिरने की घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी के निवासियों में हड़कंप मच गया. गार्डों ने तुरंत पुलिस को फोन कर जानकारी दी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हादसा था या किसी अन्य वजह से व्यक्ति नीचे गिरा. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का सही खुलासा हो सकेगा.

परिवार गहरे सदमे में ?

पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है. घटना के बाद परिवार गहरे सदमे में है.वहीं, सोसाइटी के अन्य निवासी भी इस हादसे से व्यथित हैं. प्रारंभिक स्तर पर परिजनों और सोसाइटी के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति समझी जा सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और सोसाइटी के अन्य तकनीकी सबूतों की जांच की जा रही है. साथ ही, फ्लैट की भी बारीकी से जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय कमरे में कोई अन्य मौजूद था या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लैट की भी बारीकी से जांच

फिलहाल पुलिस इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. नोएडा में हाईराइज सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं लगातार चिंताजनक होती जा रही हैं. ऐसे में पुलिस की जांच से उम्मीद है कि इस घटना की सच्चाई जल्द सामने आएगी और परिवार को न्याय मिल सकेगा

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

पुलिस के मुताबिक, मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. सुसाइड नोट में अनिल गर्ग ने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से परेशान थे, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं. फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : 50km की दूरी होगी कम...यूपी के इस जिले में बनेगा गंगा नदी पर नया पुल, कई जिलों के लिए मील का पत्थर!

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

