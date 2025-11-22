Advertisement
'सर, आपकी जॉब कन्फर्म है, बस 950 रुपये परफॉर्मा चार्ज'…नोएडा में फर्जी जॉब कॉल सेंटर का भंडाफोड़

Noida News: नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राजीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. फर्जी कॉल सेंटर संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:56 AM IST
Noida News: बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाला यह गैंग एक कॉल सेंटर के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी कर रहा था. शुक्रवार को क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम सेक्टर-4 के एक ऑफिस की तरफ बढ़ी. अंदर दर्जनों कंप्यूटरों पर फोन घनघना रहे थे, और कुछ कॉलर्स युवाओं को “सर, आपकी जॉब कन्फर्म है, बस 950 रुपये परफॉर्मा चार्ज…” कहकर लुभा रहे थे. पुलिस के अंदर घुसते ही पूरा माहौल पलट गया. कीबोर्ड की टक-टक और चाय की खुशबू के बीच चल रहा यह हाई-टेक ठगी रैकेट गिर चुका था.

2017 में भी फ्रॉड का मामला दर्ज 
पूछताछ में दो नाम सामने आए—अनुज कुमार और रमेश मलिक, जिन्हें पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. यह दोनों फाउंडेड.कॉम से डेटा चुराकर खुद को नोकरी.कॉम का कर्मचारी बताते थे और भोले-भाले बेरोजगार युवाओं से 950 रुपये रोजगार दिलाने के नाम पर वसूलते थे. सैकड़ों लोगों के सपनों को बेचे जाने की यह ठगी कोई पहली बार नहीं थी—2017 में भी दोनों पर इसी तरह के फ्रॉड का मामला दर्ज हो चुका है. 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ठगी की ये गैंग पहले पीड़ित से 950 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क लेता था, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, फाइल सबमिशन, प्रोफाइल फाइनलाइजेशन और एनओसी आदि के नाम पर 50,000 रुपये तक वसूले किए जाते थे. कई युवाओं को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी भेजे जाते थे.  जब पीड़ितों को संदेह होता या वे बार-बार कॉल करने लगते, तो उनके नंबर ब्लॉक कर दिए जाते थे.

मौके से भारी मात्रा में स्टैम्प, चेकबुक, डेस्कटॉप और अन्य दस्तावेज 
कॉल सेंटर में काम करने वाले सामान्य कर्मचारियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है क्योंकि वे इस साजिश की गहराई से जानकारी नहीं रखते थे. मौके से भारी मात्रा में स्टैम्प, चेकबुक, डेस्कटॉप और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

Noida News

