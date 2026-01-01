नोएडा में विकास की नई 'घड़ी' शुरू, 30 लाख रुपये से बना मैंगलोर जैसा फेमस क्लॉक टावर

Noida News: नए साल 2026 की शुरुआत नोएडा के लिए कई सौगात लेकर आई है. शहर को नई पहचान देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण पहल की है. इससे न सिर्फ नोएडा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है, बल्कि रोजगार और मानवीय संवेदनाओं को भी नया आधार मिला है.

क्लॉक टावर का लोकार्पण

नए साल के शुभ अवसर पर नोएडा शहर को एक नई पहचान मिली. सेक्टर-128 स्थित हाजीपुर अंडरपास के समीप नवनिर्मित क्लॉक टावर का नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने लोकार्पण किया. लगभग 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह क्लॉक टावर मैंगलोर के प्रसिद्ध क्लॉक टावर की तर्ज पर तैयार किया गया है. यह न केवल क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले समय में सेक्टर-128 की एक विशिष्ट पहचान भी बनेगा.

क्लॉक टॉवर आकर्षण का केंद्र बनेगा

स्थानीय नागरिकों और राहगीरों के लिए यह क्लॉक टावर आकर्षण का केंद्र साबित होगा. औद्योगिक विकास की दिशा में भी नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की ई-ऑक्शन योजना के तहत 10 प्रमुख उद्यमियों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पत्र जारी किए गए. कुल 20,366 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रस्तावित इन परियोजनाओं से नोएडा क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है.

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

इससे न केवल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए करीब 2,200 नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. यह पहल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है. विकास के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए नोएडा प्राधिकरण ने मानवीय संवेदनाओं को भी प्रमुखता दी. कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए उद्यान विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत लगभग 150 संविदा कर्मियों को कंबल वितरित किए गए.

लालचौक की तर्ज पर 70 फीट ऊंचा टॉवर भी

बता दें कि नोएडा सेक्टर 18 और 38ए के बीच मुख्य सड़क पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित लालचौक की तरह भव्य टॉवर बनाया जा रहा है. यह शहर में सबसे ऊंचा और बड़ा क्लॉक टावर होगा. नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक, इसे बनाने में लगभग 1.40 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. खास बात यह है कि यह क्लॉक टावर 70 फीट ऊंचा होगा और इसे जम्मू-कश्मीर के लाल चौक की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है.

सेल्फी प्वॉइंट होगा

टॉवर के चारों तरफ घड़ियां लगाई जाएंगी, जो सौर ऊर्जा से चलेंगी. क्लॉक टावर के नीचे एक खूबसूरत पार्क भी बनाया जाएगा. यहां लोग आराम से बैठकर इसके नजारे का आनंद ले सकेंगे. पार्क में बेंच, हरियाली, और सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे. पर्यटकों के लिए नया आकर्षण का केंद्र बनेगा.

