किसान की बेटी की अनोखी विदाई! हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा तो चारों तरफ मचा हल्ला

Greater Noida News: दनकौर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले एक किसान ने अपनी बेटी की शादी दिल्ली के एक कारोबारी के बेटे से तय की थी. दूल्हा बारात में हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा गांव तो देखने वालों की भीड़ जुट गई.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:48 PM IST
सौ. सोशल मीडिया
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के रामपुर बांगर गांव के रहने वाले एक किसान की बेटी की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है. दरअसल, किसान की बेटी की शादी के बाद विदाई हेलीकॉप्टर से हुई. हेलीकॉप्टर से लड़की की विदाई देखने के लिए गांव का गांव उमड़ पड़ा. 

अनोखी विदाई की चर्चा हो रही 
बता दें कि दनकौर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले अजय शर्मा की बेटी अंजली शर्मा की शादी बुलंदशहर के ककोड थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव के राजकुमार शर्मा के बेटे अर्जुन पंडित से हुई. 2 नवंबर को अर्जुन की बारात रामपुर गांव में पहुंची और उसके बाद 3 नवंबर को सुबह विदाई हेलीकॉप्टर से की हुई. 

बेटे की इच्छा पूरी की 
राजकुमार शर्मा एक कारोबारी हैं, जो मूल रूप से कमालपुर गांव के रहने वाले हैं. फिलहाल वह दिल्ली में रहते हैं. उनका इकलौता बेटा अर्जुन पंडित हैं, जिसकी शादी रामपुर गांव के अजय शर्मा की बेटी अंजली से तय हुई थी. अर्जुन की अपने पिता से सिर्फ यही इच्छा थी कि वह अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाना चाहता है. 

20 से 25 किलोमीटर की दूरी के लिए दिए लाखों रुपये 
पिता ने अपनी बेटे की इच्छा पूरी की. इसके लिए उन्होंने लाखों रुपये खर्च कर दिए. कमालपुर से रामपुर की दूरी महज 20 से 25 किलोमीटर की है और उसी के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया गया. रामपुर गांव और कमालपुर गांव दोनों जगह पर ही हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. इस दौरान मौके पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया. 

