नोएडा के इस नामी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी! मचा हड़कंप, फौरन खाली कराया गया School

Noida schools bomb threat: दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. नोएडा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और एहतियातन कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर बच्चों को घर भेज दिया गया. मिली जानकारी के मुताबिक फादर एग्नेल स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, शिव नादर स्कूल, श्रीराम मिलेनियम, रामज्ञा टीपीएस और कैम्ब्रिज स्कूल को अलग-अलग हॉक्स ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकी दी गई है.

शुक्रवार सुबह नोएडा के फादर एग्नेल स्कूल, शिव नादर समेत कई स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इस धमकी के बाद हड़कंप मच गया. बम की धमकी की सूचना पुलिस को दी गई. सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूलों को खाली कराया गया है. स्कूलों को bomb blast की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर सर्च ऑपरेशन चला रही है. कहा जा रहा है कि इस स्कूल के अलावा भी कई स्कूलों को मेल से धमकी मिली है. गौरतलब है कि इससे पहले भी नोएडा के कई स्कूलों को ई-मेल के जरिए ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.

पुलिस इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को स्कूल में तैनात कर दिया है. इस दौरान जो ईमेल आया है, पुलिस उसके सोर्स का पता लगाने में जुट गई है. बच्चों की सेफ्टी को लेकर सारे कदम उठाएं जा रहे हैं. इस खबर के बाद अभिभावकों में चिंता का माहौल फैल गया. इस खबर के मिलते ही स्कूलों के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भीड़ जमा हो गई है. हालांकि, पुलिस ने उनसे संयम बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है.

सघन तलाशी अभियान जारी

फिलहाल स्कूल के हर कोने में सघन तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बम निरोधक दस्ते द्वारा संदिग्ध वस्तुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच कर रही हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.

गुजरात में भी कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा के अलावा गुजरात के अहमदाबाद के पश्चिमी इलाके के कई स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की बम स्क्वॉड और फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है.

अभी इस घटना की विस्तृत जानकारी नहीं मिली है. जल्दी इस पर अपडेट दिया जाएगा.

