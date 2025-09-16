नोएडा-गुरुग्राम में फ्लैट निवेशकों के लिए खतरे की घंटी! एक्सपर्ट ने दी डराने वाली चेतावनी

नोएडा-गुरुग्राम में फ्लैट निवेशकों के लिए खतरे की घंटी! एक्सपर्ट ने दी डराने वाली चेतावनी

Noida Propery News: फाइनेंस एक्सपर्ट अक्षत श्रीवास्तव के एक वायरल ट्वीट ने नोएडा गुरुग्राम के इनवेस्टर्स में खलबली मचा दी है. अक्षत ने अपने ट्वीट में निवेशकों को नोएडा गुरुग्राम में अपनी प्रोपर्टी जल्द बेचने की सलाह दी है. अगर लोग ऐसा नहीं करते तो मुश्किल में फंस जाएंगे.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 16, 2025, 02:42 PM IST
नोएडा-गुरुग्राम में फ्लैट निवेशकों के लिए खतरे की घंटी! एक्सपर्ट ने दी डराने वाली चेतावनी

नोएडा: अगर आपने नोएडा या गुरुग्राम में निवेश के तौर पर फ्लैट खरीदा है, तो अब सावधान हो जाइए. वित्त विशेषज्ञ अक्षत श्रीवास्तव ने निवेशकों को सलाह दी है कि ऐसे फ्लैट तुरंत बेच दें. उनका कहना है कि आने वाले समय में इन प्रॉपर्टीज़ की बिक्री बेहद मुश्किल हो सकती है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र (YEIDA) के लिए बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित बदलावों के तहत ग्राउंड कवरेज लिमिट हटाने और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने की योजना है. इसका सीधा मतलब है कि अब पहले से कहीं ऊंची इमारतें बन सकेंगी और नए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ सकती है।

अक्षत श्रीवास्तव का कहना है कि “ऊंची इमारतें = ज्यादा सप्लाई, और ज्यादा सप्लाई = पुराने फ्लैट बेचने में मुश्किल.” उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में सप्लाई बढ़ने से मौजूदा यूनिट्स की डिमांड घट जाएगी, जबकि बुनियादी ढांचे पर दबाव और बढ़ेगा. यही वजह है कि जो लोग नोएडा या गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट ले चुके हैं, उन्हें अभी बेचकर निकल जाना चाहिए.

नई बिल्डिंग पॉलिसी गुजरात और सिंगापुर जैसे मॉडल पर तैयार की जा रही है. इसमें कई बड़े बदलाव शामिल हैं—

कवरेज कैप हटेगा

  • सेटबैक 3 से 9 मीटर तक एक जैसा होगा
  • पार्किंग और लैंडस्केपिंग के नियम आसान होंगे
  • बिल्डिंग की ऊंचाई पर लगी रोक खत्म होगी (सिवाय एयरपोर्ट और हेरिटेज साइट के पास)

सरकार का दावा है कि नए नियमों से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और नियमों को लेकर असमंजस खत्म होगा. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से नई प्रॉपर्टीज़ की सप्लाई इतनी बढ़ेगी कि मौजूदा फ्लैट्स की वैल्यू और सेलिंग पोटेंशियल पर सीधा असर पड़ेगा. यानी, अगर आपने नोएडा या गुरुग्राम में निवेश के लिए फ्लैट ले रखा है, तो यह वक्त गंभीरता से फैसले लेने का है.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

ये भी पढ़ें: नोएडा के कई इलाकों में आएगा प्रॉपर्टी में बूम, FNG एक्सप्रेसवे लाया निवेश का शानदार मौका, जानें कहां, किस सेक्टर से कनेक्ट होगा

 

 

