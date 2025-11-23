SIR अभियान में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर ठोका मुकदमा; DM मेधा रूपम अलर्ट

Gautam Buddha Nagar News: यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में कुल 60 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के नेतृत्व में इस अभियान में लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के निर्देश पहले ही जारी किए गए थे.

दादरी विधानसभा क्षेत्र में 33 अधिकारियों पर कार्रवाई

उप जिलाधिकारी सदर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 62-दादरी में तैनात बीएलओ और सुपरवाइजरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की.जांच में पाया गया कि 32 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर ने पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता, लापरवाही और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की.इन सभी के खिलाफ ईकोटेक-वन, ग्रेटर नोएडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

नोएडा विधानसभा में 17 अधिकारियों पर दादरी थाने में FIR

वहीं, उप जिलाधिकारी दादरी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 61-नोएडा में पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. जांच में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजरों की गंभीर लापरवाही सामने आई.इन्हें भी दादरी थाने में एफआईआर के तहत नामजद किया गया है.

जेवर विधानसभा में 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज

उप जिलाधिकारी जेवर/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र 63-जेवर में पुनरीक्षण कार्य न करने और आदेशों की अवहेलना करने पर 17 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की.सभी के खिलाफ जेवर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

