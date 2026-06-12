फ्लैट के अंदर फंसे थे तीन लोग

दमकल विभाग के अनुसार, फ्लैट के अंदर तीन लोगों के फंसे होने का पता चला, जिसमें दो बुजुर्ग थे. बुजुर्ग की उम्र 86 साल, जबकि उनकी पत्नी उम्र 83 वर्ष है. अधिक उम्र होने के कारण दोनों चलने-फिरने में असहज थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कटर की मदद से फ्लैट का दरवाजा काटा और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते किए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है.