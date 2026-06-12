राज्य चुनें
नोएडा/विजय कुमार: नोएडा के सेक्टर-50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चौथी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.
फ्लैट के अंदर फंसे थे तीन लोग
दमकल विभाग के अनुसार, फ्लैट के अंदर तीन लोगों के फंसे होने का पता चला, जिसमें दो बुजुर्ग थे. बुजुर्ग की उम्र 86 साल, जबकि उनकी पत्नी उम्र 83 वर्ष है. अधिक उम्र होने के कारण दोनों चलने-फिरने में असहज थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कटर की मदद से फ्लैट का दरवाजा काटा और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते किए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते एक बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है.
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू
फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग बुझाने के दौरान अपार्टमेंट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि किसी अन्य फ्लैट तक आग न फैल सके. घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि फ्लैट के अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचा है.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) राहुल पाल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. यह घटना थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट की है. फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई की स्थानीय निवासियों ने सराहना की है.
उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!