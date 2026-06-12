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Noida Fire: नोएडा में अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर भीषण आग, फ्लैट का दरवाजा काट बुजुर्ग दंपती को बचाया

Noida Fier: नोएडा के सेक्टर-50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में चौथी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग के दौरान फ्लैट के अंदर तीन लोगों के फंसे होने की सूचना मिली. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 12, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:13 AM IST
Noida Fire: नोएडा में अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर भीषण आग, फ्लैट का दरवाजा काट बुजुर्ग दंपती को बचाया
Image Credit: Noida Fire

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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