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Noida Fire Incident: नोएडा में आग का डबल अटैक! सेक्टर-75 के बाद सेक्टर 52 स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण अग्निकांड

Noida fire incident: आज सुबह-सुबह नोएडा में दो जगह पर आग लगने की घटनाएं सामने आई. पहली घटना सेक्टर 74 की है तो दूसरी सेक्टर 52 की है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:52 AM IST
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Noida Fire
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Noida fire incident: नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी कंट्री सोसाइटी में आज सुबह भीषण आग लग गई. ये आग अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि एक और आग लगने की घटना सामने आई. नोएडा के सेक्टर 52 स्थित पीजी के रेस्टोरेंट में आग लग गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम पहुंची.

रेस्टोरेंट में लगी आग
सेक्टर-52 स्थित शर्मा मार्केट में शुक्रवार को एक  दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया.  प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुकान में रखे फ्रिज का कंप्रेसर फटने के बाद आग भड़क गई. देखते ही देखते दुकान से धुएं का गुबार और आग की लपटें निकलने लगीं, जिससे आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की घटना के बाद पीजी में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

CFO प्रदीप कुमार चौबे ने बताया, "सेक्टर 52 में ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है.  हम लोग पहले ही सेक्टर 74 में आग बुझा रहे थे, जहां काउंटी सोसाइटी में फ्लैट की 12वीं मंजिल पर आग लगी थी. वहां से और अन्य जगहों से तत्काल टीमों को रवाना किया गया.  यहां पर शुरूआत में लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी. लेकिन हमारा रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा रहा कि तत्काल हमारी गाड़ियां मौके पर पहुंची और हमारी टीमों ने अंदर घुसकर आग को पूर्णत: बुझा दिया. जो ऊपर कुछ लोग फंसे हुए थे उन्हें भी निकाला गया है....

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नोएडा के 52 PG में आग 
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक...इस बहुमंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चलता है, जबकि इसके ऊपरी मंजिलों पर पीजी बना हुआ है, जिसमें कई छात्र और कामकाजी रहते हैं. 

नोएडा के सेक्टर 74 की एक पॉश सोसायटी में भीषण आग लगने की खबर है. ये आग ivycounty के फ्लैट्स में लगी है. आग इतनी तेज लगी है इसका धूंआ दूर तक दिखाई दिया. दमकल की कई गाडि़यां मौके पर मौजूद है. आग बुझाने की कोशिश जारी है. फायर विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है.  ये आग बिल्डिंग के 12वे फ्लोर पर लगी यहां कई फ्लैट है. भीषण आग में पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया है. जिसमें सैकड़ों परिवार के लोग रहते है. आज सुबह-सुबह लगी आग में कई फ्लैट के चपेट में आने की बात कही जा रही है. इस आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है. 

दिल्ली में आग की दो घटनाएं
 बता दें कि नोएडा से पहले दिल्ली भी पिछले तीन दिनों में आग की दो बड़ी और खौफनाक वारदातों से दहल चुकी है. 3 जून को ही दिल्ली के मालवीय नगर इलाक़े में फ्लोरिश स्टे बी एंड बी नाम के होटल में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान कई लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से कूद गए थे.

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