Noida Fire: पारस टियरा सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर फटा एसी, फ्लैट में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप

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नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी के बीच हाउसिंग सोसायटियों में एसी ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला नोएडा के सेक्टर-137 स्थित प्रसिद्ध पारस टियरा सोसाइटी से सामने आया है, जहां आज 17 जुलाई को एक फ्लैट की 7वीं मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई. इस घटना के बाद पूरी टावर में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.
एसी में ब्लास्ट से लगी आग
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना थाना सेक्टर-142 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पारस टियरा सोसाइटी की है. यहाँ 7वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में चल रहे एयर कंडीशनर (AC) में अचानक तेज शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद तेज धमाके के साथ आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें खिड़की से बाहर निकलने लगीं, जिसे देखकर आसपास के लोग सहम गए.
मेंटेनेंस टीम ने दिखाया साहस
आग लगने की सूचना मिलते ही सोसाइटी की अलर्ट मेंटेनेंस टीम तुरंत हरकत में आई. मेंटेनेंस के जवानों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने का इंतजार किए बिना सोसाइटी में लगे इन-बिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम (अग्निशमन उपकरणों) की मदद से मोर्चे को संभाला. टीम की सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के कारण दमकल की गाड़ियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया, जिससे आग को दूसरे फ्लैटों में फैलने से रोक दिया गया.
सभी लोग सुरक्षित, जनहानि नहीं
घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां भी तत्काल मौके पर पहुंच गईं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी टीम ने घटनास्थल का बार-बारी से निरीक्षण किया और कूलिंग ऑपरेशन को सुनिश्चित किया ताकि दोबारा आग सुलगने की गुंजाइश न रहे. राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत या घायल नहीं हुआ है और सभी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं. फायर विभाग शॉर्ट सर्किट के कारणों की जांच कर रहा है.
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