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Noida Fire: पारस टियरा सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर फटा एसी, फ्लैट में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप

नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टियरा सोसाइटी में सातवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। घटना से सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:17 AM IST
Noida Fire: पारस टियरा सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर फटा एसी, फ्लैट में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप
Image Credit: Noida FireSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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