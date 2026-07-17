Noida Fire: पारस टियरा सोसाइटी की 7वीं मंजिल पर फटा एसी, फ्लैट में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप

सभी लोग सुरक्षित, जनहानि नहीं

घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां भी तत्काल मौके पर पहुंच गईं. मुख्य अग्निशमन अधिकारी और उनकी टीम ने घटनास्थल का बार-बारी से निरीक्षण किया और कूलिंग ऑपरेशन को सुनिश्चित किया ताकि दोबारा आग सुलगने की गुंजाइश न रहे. राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत या घायल नहीं हुआ है और सभी नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं. फायर विभाग शॉर्ट सर्किट के कारणों की जांच कर रहा है.