यह पूरा घटनाक्रम भविष्य की पीढ़ियों को यह संदेश देगा कि विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है. जेवर के किसान अब केवल खेतों की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वे उस विकसित भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं जिसकी कल्पना हर नागरिक करता है. आज जब वे आसमान की सैर करेंगे, तो उनके चेहरों पर जो संतोष और गर्व की चमक होगी, वह किसी भी सरकारी आंकड़े से बड़ी उपलब्धि होगी. यह सफर बताता है कि जब किसान और सरकार का विश्वास एक साथ मिलता है, तो परिवर्तन की राह कितनी सुगम और स्वर्णिम हो जाती है.