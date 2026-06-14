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अपनी जमीन दी, अब हवाई सफर करेंगे,15 जून को जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ लिए भरेंगे उड़ान, यात्री बनेंगे 170 किसान

Noida News: 15 जून का दिन जेवर की माटी और वहां के किसानों के लिए एक ऐसी गौरवगाथा लिखने जा रहा है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा. कभी इन्हीं खेतों की धूल फांककर और पसीने की बूंदों से धरती को सींचकर अपना जीवन बिताने वाले किसान अब उसी जमीन पर बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 14, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:46 PM IST
अपनी जमीन दी, अब हवाई सफर करेंगे,15 जून को जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ लिए भरेंगे उड़ान, यात्री बनेंगे 170 किसान
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

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