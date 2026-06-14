राज्य चुनें
नोएडा न्यूज/भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश के नोएडा से बहुत ही खूबसूरत और भावुक कर देने वाली खबर आ रही है. बता दें कि 15 जून का दिन जेवर की माटी और वहां के किसानों के लिए एक ऐसी गौरवगाथा लिखने जा रहा है, जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा. कभी इन्हीं खेतों की धूल फांककर और पसीने की बूंदों से धरती को सींचकर अपना जीवन बिताने वाले किसान अब उसी जमीन पर बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बार आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं.
170 किसानों के लिए खुशियों का सैलाब
यह केवल एक हवाई यात्रा नहीं, बल्कि उन लाखों सपनों और बलिदानों की जीत है, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन देश के विकास के लिए सहर्ष सौंप दी थी. जेवर के 170 किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए यह सुबह खुशियों का सैलाब लेकर आ रही है, जब वे पहली बार विमान की सीढ़ियां चढ़ेंगे और बादलों के पार अपनी एक नई पहचान बनाएंगे.
कंकड़-पत्थरों वाली मिट्टी पर संघर्ष
इस भावुक कर देने वाले सफर की अगुवाई जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह कर रहे हैं. उनके शब्दों में कहें तो यह उन पैरों के लिए सम्मान का क्षण है, जिन्होंने कभी खेत की कंकड़-पत्थरों वाली मिट्टी पर संघर्ष किया था, और आज वही पैर विमान के भीतर कदम रखेंगे. इन 170 यात्रियों में 20 महिलाएं भी शामिल हैं, जो इस ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए उत्साहित हैं.
लखनऊ के लिए भरी जाने वाली यह उड़ान सीधे विकास की नई इबारत लिख रही है. जब ये किसान अपनी जमीन पर बने रनवे से हवा में उड़ान भरेंगे, तो यह दृश्य पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनेगा कि कैसे जनभागीदारी और विकास का मेल एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म देता है.
15 जून 2026 की यह सुबह वाकई में मील का पत्थर साबित होगी. सुबह आठ बजे जब विमान ने उड़ान भरनी शुरू की, तो यह सिर्फ इंजन की गूंज नहीं होगी, बल्कि जेवर के उन किसानों की मुस्कान होगी जो अब अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी जगह देख रहे हैं. लखनऊ पहुंचने पर ये किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे. वहां वे न केवल अपने अनुभवों को साझा करेंगे, बल्कि उस विकास के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे, जिसका हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपनी जमीनों का मोह त्याग दिया था.
यह पूरा घटनाक्रम भविष्य की पीढ़ियों को यह संदेश देगा कि विकास का वास्तविक अर्थ क्या होता है. जेवर के किसान अब केवल खेतों की सीमाओं में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वे उस विकसित भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं जिसकी कल्पना हर नागरिक करता है. आज जब वे आसमान की सैर करेंगे, तो उनके चेहरों पर जो संतोष और गर्व की चमक होगी, वह किसी भी सरकारी आंकड़े से बड़ी उपलब्धि होगी. यह सफर बताता है कि जब किसान और सरकार का विश्वास एक साथ मिलता है, तो परिवर्तन की राह कितनी सुगम और स्वर्णिम हो जाती है.