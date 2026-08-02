/नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनियों का सामान रास्ते में बदलकर नकली भेजने वाले 5 गिरफ्तार, 75 लाख का मिला सामान

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां कुछ शातिर डिलिवरी बॉय रास्ते में ही महंगे सामान को बदलकर उसकी जगह नकली सामान या खाली पैकेट ग्राहकों तक पहुंचा देते थे. सेक्टर-20 थाना पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से करीब 75 लाख रुपये का चोरी का सामान भी बरामद किया है.
कैसे काम करता था यह गिरोह
यह पूरा गिरोह शातिर तरीके से काम कर रहा था. गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों में से चार लोग ई-कॉमर्स कंपनियों में डिलिवरी बॉय का काम करते थे. ये लोग कंपनी के स्टोर से ग्राहकों द्वारा बुक किया गया सामान सही उठाते थे, लेकिन ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले रास्ते में ही पैकेट को खोल लेते थे. महंगे सामान को निकालकर उसकी जगह या तो नकली सामान रख दिया जाता था या फिर पैकेट को पूरी तरह खाली छोड़ दिया जाता था. इसके बाद असली सामान को गिरोह के सरगना को बेच दिया जाता था, जो आगे चलकर बाजार में उसकी अवैध बिक्री करता था. कंपनियों की ही तरह दिखने वाले मिलते-जुलते पैकेट और रैपर तैयार करने के लिए ये लोग खास तकनीक का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को आसानी से शक न हो.
पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा मामला
इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब कई ग्राहकों ने ई-कॉमर्स कंपनी से यह शिकायत की कि उन्होंने कुछ और बुक किया था, लेकिन पैकेट खोलने पर उन्हें नकली सामान या खाली डिब्बा मिला. ग्राहकों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद कंपनियों ने अंदरूनी जांच की और पाया कि उनके पास से लगभग 70 लाख 63 हजार रुपये का सामान गायब हो चुका है. इसके बाद कंपनियों ने सेक्टर-20 थाने में इस संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू की और इस गिरोह तक पहुंचने में सफलता हासिल की.
गिरोह का सरगना और आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह का सरगना वासिद खान है, जो गाजियाबाद का रहने वाला है. इसके अलावा पकड़े गए अन्य आरोपियों की पहचान सुनील कुमार (बुलंदशहर), विजय सिंह (कासगंज), धर्मेंद्र (बुलंदशहर) और रघुराज सिंह (पलवल) के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि यह पूरा गिरोह पिछले तीन-चार महीनों से काफी सक्रिय था और नोएडा के अलग-अलग इलाकों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था.
सेक्टर-69 में चलता था अवैध गोदाम
पुलिस की छापेमारी के दौरान यह भी पता चला कि नोएडा के सेक्टर-69 में एक जगह पर इस चोरी के सामान को छिपाकर रखा जाता था. पुलिस ने जब वहां तलाशी ली तो भारी मात्रा में फ्लिपकार्ट और अमेजन कंपनियों के खाली पैकेट, रैपर और सामान पैक करने वाली अन्य सामग्री बरामद हुई. इससे साफ जाहिर होता है कि वे लोग बहुत ही सुनियोजित तरीके से पैकेजिंग बदलकर पुलिस और कंपनियों को धोखा दे रहे थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अभी दो आरोपी फरार चल जिनकी तलाश तेजी से की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.