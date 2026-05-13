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नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान अब जेब पर नहीं भारी! इंडिगो और अकासा ने गिराए दाम, लखनऊ-बेंगलुरु जाना हुआ सस्ता

Noida Airport Flight Fare: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है.अकासा एयर और इंडिगो एयरलाइंस ने नोएडा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए अपनी हवाई यात्रा के किराए में कटौती कर दी है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 13, 2026, 11:48 AM IST
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नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान अब जेब पर नहीं भारी! इंडिगो और अकासा ने गिराए दाम, लखनऊ-बेंगलुरु जाना हुआ सस्ता

ग्रेटर नोएडा न्यूज/भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर करने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है.अकासा एयर और इंडिगो एयरलाइंस ने नोएडा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए अपनी हवाई यात्रा के किराए में कटौती कर दी है. किराया कम होने से अब यात्रियों को पहले के मुकाबले कम खर्चे में हवाई यात्रा करने का सुनहरा मौका मिलेगा. दोनों एयरलाइंस के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट से टिकट बुकिंग में तेजी आएगी और यात्रियों का रुझान भी बढ़ेगा.

जानें क्या है पूरी जानकारी ?
जानकारी के मुताबिक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से यात्री सेवाएं शुरू होने जा रही हैं इंडिगो एयरलाइंस पहले दिन से ही चार शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी वही अकासा एयरलाइंस ने 16 जून से अपनी सेवाएं शुरू करने का एलान किया है. एयरलाइन कंपनियों ने टिकट बुकिंग की भी शुरू कर दी है शुरुआती दौर में किराया अधिक होने के कारण यात्रियों के बीच चर्चा थी कि दिल्ली एयरपोर्ट की तुलना में नोएडा एयरपोर्ट से सफर करना महंगा पड़ सकता है लेकिन अब किराए में कटौती के बाद यात्रियों को राहत मिली है.

लखनऊ और मुंबई रूट पर सबसे ज्यादा राहत
इंडिगो एयरलाइंस ने लखनऊ रूट के लिए किराए में करीब 1587 रुपए तक की कटौती की है. पहले जहां लखनऊ का किराया 4981 रुपए था अब इसे घटकर 3394 कर दिया गया है. वही अकासा एयरलाइंस ने बेंगलुरु और नई मुंबई रूट के किराए में भी बड़ी कटौती की है बेंगलुरु का किराया 8532 रुपए से घटकर 6500 कर दिया गया है जबकि नई मुंबई के किराए में भी करीब 1500 की कमी की गई है इंडिगो ने हैदराबाद रूट के किराए में हल्की कमी की है पहले यह किराया 6198 था अब 6129 रुपए हो गया है वहीं अमृतसर रूट के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि इंडिगो ने बेंगलुरु रूट पर किराया बढ़ाया है पहले जहां यह किराया 8979 रुपए था अब यह बढ़कर 9687 रुपए हो गया है.

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गौरतलब है कि जेवर एयरपोर्ट से महंगी किराए को लेकर लोगों ने काफी नाराजगी जताई थी, वहीं जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की थी,

एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किराए घटाने के फैसले को यात्रियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है अब नोएडा एयरपोर्ट से सफर करने वाले लोगों को कम खर्चे में टिकट मिल सकेंगे।एक्सपर्ट का मानना है कि किराया कम होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. खासकर दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के यात्रियों के लिए इसका बड़ा फायदा मिलेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश नोएडा ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट तक लंबा सफर तय करना नहीं पड़ेगा और समय के भी बचत होगी अब एयरलाइंस के किराए कम होने से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का बड़ा केंद्र बन सकता है.

 

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