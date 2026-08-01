नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक और मौत... अब 4 साल का मासूम खुले पंप की होदी में डूबा

6 साल के अव्यान की हो गई थी मौत

वहीं, ग्रेटर नोएडा में 25 जुलाई को नॉलेज पार्क क्षेत्र में 6 साल के बच्चे की 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी. बताया गया कि अव्यान अपने साथियों के साथ कलाधाम सोसायटी के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते वह बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया. अचानक उसमें गिर गया और डूबकर मौत हो गई. अव्यान की पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के बेटे के रूप में हुई थी. यह गहरा गड्ढा भी नोएडा प्राधिकरण की ओर से बोरिंग के लिए खोदा गया था. इसमें बारिश का पानी भर गया.