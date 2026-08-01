नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक और मौत... अब 4 साल का मासूम खुले पंप की होदी में डूबा

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Noida News: नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक और मासूम की मौत हो गई. सेक्टर-123 की ग्रीन बेल्ट में खुले पंप की होदी में गिरकर 4 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने गया था, तभी हादसा हो गया. घटना के वक्त मौके पर प्राधिकरण का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. वहीं, परिजनों ने नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. हादसे के बाद परिवार में मातम छाया है. स्थानीय लोगों में आक्रोश है.
खुले पंप की होदी में गिरकर मासूम की मौत
बता दें कि नोएडा में पिछले कुछ महीनों में खुले गड्ढे और खुले नाले में डूबकर कई लोगों की मौत हो गई है. अब एक बार फिर थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 123 में प्राधिकरण की लापरवाही के चलते चार साल के मासूम बच्चे की जान चली गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, खुले पंप की होदी और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. लगातार ऐसे हादसों के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्राधिकरण गंभीर नहीं दिख रहा है.
सेक्टर 58 में खुले नाले में गिरकर हुई थी आर्यन की मौत
बीते गुरुवार को सेक्टर 22 चौड़ा के रहने वाले 28 वर्षीय आर्यन की थाना सेक्टर-58 क्षेत्र के सेक्टर-57 में नाले में गिरने के बाद डूबने से मौत हो गई थी. उस समय भी नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप लगे थे. इतना ही नहीं लोगों ने नोएडा प्राधिकरण से खुले नालों को तुरंत ढंकने की मांग की थी, लेकिन प्राधिकरण नींद से नहीं जाग सका. लापरवाही ने एक और मासूम की जान ले ली. लोगों का कहना है कि बारिश के पहले ही खुले नालों को ढक देना था, लेकिन प्राधिकरण को हादसों का इंतजार रहता है.
6 साल के अव्यान की हो गई थी मौत
वहीं, ग्रेटर नोएडा में 25 जुलाई को नॉलेज पार्क क्षेत्र में 6 साल के बच्चे की 15 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी. बताया गया कि अव्यान अपने साथियों के साथ कलाधाम सोसायटी के पास खेल रहा था. खेलते-खेलते वह बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे के पास पहुंच गया. अचानक उसमें गिर गया और डूबकर मौत हो गई. अव्यान की पहचान केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के बेटे के रूप में हुई थी. यह गहरा गड्ढा भी नोएडा प्राधिकरण की ओर से बोरिंग के लिए खोदा गया था. इसमें बारिश का पानी भर गया.