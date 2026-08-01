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नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक और मौत... अब 4 साल का मासूम खुले पंप की होदी में डूबा

Noida News: पिछले दिनों सेक्टर 123 में खुले नाले में गिरकर एक युवक की मौत हो गई. शनिवार को एक बार फिर सेक्टर 123 की ग्रीन बेल्ट में 4 साल के मासूम की लापरवाही ने जान ले ली.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 01, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:50 PM IST
नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही से एक और मौत... अब 4 साल का मासूम खुले पंप की होदी में डूबा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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