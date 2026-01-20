Advertisement
सुनार भी खा गए धोखा! असली दिखाकर नकली गोल्ड थमा देते थे शातिर ठग, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दबोचा

Noida News:  ग्रेटर नोएडा की थाना बीटा-2 पुलिस ने बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है.यह फर्जी हॉलमार्क की नकली ज्वैलरी से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे.

|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:48 AM IST
Noida News (भूपेश प्रताप): ग्रेटर नोएडा की थाना बीटा-2 पुलिस ने बंटी और बबली को गिरफ्तार किया है.यह फर्जी हॉलमार्क की नकली ज्वैलरी से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे. इनके कब्जे से पीली धातु के चार बेंगल फर्जी हॉलमार्क गुदे हुए और 1 लाख 32 हजार 230 रुपये नकद व बिना नंबर प्लेट टाटा सेरा कार बरामद की गई है.

आरोपी गिरफ्तार
थाना बीटा-2 पुलिस ने आरोपी दीपक चौहान और सानिया उर्फ सोनिया को गिरफ्तार किया है. आरोपी दीपक चौहान पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सैक्टर जीटा-1, ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है जबकि सानिया उर्फ सोनिया सारियान थाना सिकन्द्राबाद, बुलंदशहर जिले की रहने वाली है. वह अभी डिजाइनआर्च सोसाइटी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर में रह रही थी. जिसे  थाना बीटा-2 क्षेत्र के गामा -2 ग्रीन बेल्ट से गिरफ्तार किया गया है.

लिव-इन में रहते थे आरोपी
बीटा 2 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दीपक व सानिया उर्फ सोनिया एक साथ लिव इन में रहते है.करीब डेढ़ साल पहले इनकी मुलाकात हुई, जहां यह दोनों एक प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करते थे. उसके बाद इन दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दिया.

ऐसे करते थे ठगी
यह लोग ज्वेलर की दुकान पर जाते थे और उनसे ज्वेलरी लेकर आते थे. फिर उसी तरह की नकली ज्वेलरी तैयार करवाया करते थे, जिस पर फर्जी होलोग्राम भी लगा दिया करते थे और उसके बाद दोबारा से उसे ज्वैलर के पास जाकर कहते थे कि हमें इससे बड़ा साइज या थोड़ी अलग ज्वेलरी चाहिए और इसी बहाने यह नकली जेवरात को उन्हें दे दिया करते थे. 

पुलिस कर रही थी तलाश
इसी तरह इन्होंने दीपावली पर जगत फार्म में घटना को अंजाम दिया था. और दौरान पीड़ित को करीब 5 लाख रुपए की चपत लगाकर चले गए थे. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उनकी तलाश में जुट गई. सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रिक सर्विलांस के आधार पर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है. अभी कुछ दिन पहले इन्होंने हरिद्वार में भी दो घटनाओं को अंजाम दिया था. यह और भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस के द्वारा इसे और भी जानकारी जुटाई जा रही है.

