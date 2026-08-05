/नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 नामी स्कूलों पर एक- एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई थी फीस, डीएम का बड़ा एक्शन

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Gautam Buddha Nagar School Fine/ भूपेश प्रताप: गौतमबुद्ध नगर में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बड़ा एक्शन लिया है. जिलाधिकारी ने इन स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई. जिसमें शुल्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर सात प्राइवेट स्कूलों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
सात प्राइवेट स्कूलों पर डीएम का एक्शन
यह बैठक मंगलवार दोपहर सूरजपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई थी. इसमें शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों द्वारा की गई शुल्क वृद्धि और शुल्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान पाया गया कि छह स्कूलों ने निर्धारित सीमा 7.23 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है. वहीं, एक अन्य स्कूल द्वारा कंपोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से वार्षिक शुल्क लिया जा रहा था.
क्यों लगा इन प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना?
समिति ने पूर्व में निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि करने वाले स्कूलों को कुल 45 नोटिस जारी कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद इन सात प्राइवेट स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि की. समिति ने निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिनियम के अनुसार अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि ही अनुमन्य है.
जानिए किन प्राइवेट स्कूलों पर हुई कार्रवाई?
इस सीमा का उल्लंघन करने वाले ए.पी.जे. स्कूल, सेक्टर-16 नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल, एच.एस.-1 सेक्टर-20 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50 नोएडा, विश्व भारती स्कूल, सेक्टर-28 नोएडा, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गौर सिटी ग्रेटर नोएडा और सेंट जॉन्स स्कूल, एच.एस.-01 सेक्टर-02 ग्रेटर नोएडा पर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पहली बार उल्लंघन मानते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
इस बैठक में यह भी सामने आया कि बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 नोएडा ने शैक्षिक वर्ष 2025-26 का फीस स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था. इसके साथ ही स्कूल कंपोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से वार्षिक शुल्क भी ले रहा था. इसे अधिनियम के प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन मानते हुए इस स्कूल पर भी 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.
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