/नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 नामी स्कूलों पर एक- एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई थी फीस, डीएम का बड़ा एक्शन

क्यों लगा इन प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना?

समिति ने पूर्व में निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वृद्धि करने वाले स्कूलों को कुल 45 नोटिस जारी कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद इन सात प्राइवेट स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि की. समिति ने निर्णय लिया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिनियम के अनुसार अधिकतम 7.23 प्रतिशत फीस वृद्धि ही अनुमन्य है.