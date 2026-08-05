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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 नामी स्कूलों पर एक- एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई थी फीस, डीएम का बड़ा एक्शन

Gautam Buddha Nagar School Fine: गौतमबुद्ध नगर में नियमों की अनदेखी करने वाले 7 स्कूलों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगा है. जिलाधिकारी ने जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में शुल्क विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर यह एक्शन लिया है. जानिए किन-किन स्कूलों पर हुआ है ये एक्शन?

Written ByPooja Singh
Published: Aug 05, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:41 AM IST
नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 7 नामी स्कूलों पर एक- एक लाख का जुर्माना, तय सीमा से ज्यादा बढ़ाई थी फीस, डीएम का बड़ा एक्शन
Image Credit: Gautam Buddha Nagar School Fine

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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