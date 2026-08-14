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स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का 'ओवरडोज' बंद! 5 घंटे स्क्रीन देखने वाले बच्चों के लिए DM का नया फरमान, 20-20-20 फॉर्मूला लागू

Noida School Screen Time: गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने स्कूलों में स्मार्ट/डिजिटल बोर्ड के अत्यधिक उपयोग पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिकतम 30 मिनट और उच्च प्राथमिक के लिए 60 मिनट का स्क्रीन टाइम तय किया गया है. साथ ही 20-20-20 नियम का पालन, त्रैमासिक नेत्र जांच और 'डिजिटल डिटॉक्स' जैसी गतिविधियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 14, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:49 AM IST
स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का 'ओवरडोज' बंद! 5 घंटे स्क्रीन देखने वाले बच्चों के लिए DM का नया फरमान, 20-20-20 फॉर्मूला लागू
Image Credit: Noida School Screen Time

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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