स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का 'ओवरडोज' बंद! 5 घंटे स्क्रीन देखने वाले बच्चों के लिए DM का नया फरमान, 20-20-20 फॉर्मूला लागू

'डिजिटल डिटॉक्स' और नोडल अधिकारियों की निगरानी

1. SMC बैठक और PTM: स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रबंध समिति (SMC) की बैठक बुलाकर इन नियमों पर चर्चा करें और इसका विवरण Parent-Teacher Meeting (PTM) में अभिभावकों के साथ साझा करें.

2. डिजिटल जीरो डे: स्कूलों को अपनी आवश्यकतानुसार 'डिजिटल डिटॉक्स' या 'डिजिटल जीरो डे' जैसी गतिविधियां चलाने को कहा गया है, ताकि बच्चे स्क्रीन से दूर रचनात्मक कार्य, पठन-पाठन और खेलकूद में भाग ले सकें.

3. सख्त अनुश्रवण: नामित मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी आवंटित स्कूलों में नियमों के पालन का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), गौतमबुद्ध नगर को सौंपेंगे.