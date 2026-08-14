स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का 'ओवरडोज' बंद! 5 घंटे स्क्रीन देखने वाले बच्चों के लिए DM का नया फरमान, 20-20-20 फॉर्मूला लागू

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Noida School Screen Time: स्मार्ट क्लास के नाम पर स्कूलों में बच्चों की आंखों से हो रहे खिलवाड़ पर गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है. पेरेंट्स एसोसिएशन की गंभीर शिकायतों और सुझावों के बाद जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला किया है. सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल को लेकर 'टाइम लिमिट' तय कर दी है.
5 घंटे तक स्क्रीन ताक रहे थे मासूम
पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि अनेक स्कूलों में स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य के दौरान छात्र-छात्राओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. खास तौर से कई स्कूलों में शिक्षक किताबों को पढ़ाने के बजाय सीधे स्मार्ट बोर्ड पर ही पूरी किताब (PDF) खोलकर पढ़ा रहे हैं. कक्षा-कार्य, गृहकार्य और प्रश्नोत्तर सब कुछ डिजिटल स्क्रीन के जरिए कराया जा रहा है. इसके चलते बच्चों का दैनिक स्क्रीन टाइम बढ़कर 4 से 5 घंटे पहुंच गया है.
तय हुई स्क्रीन टाइम की सीमा
पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना था कि इससे छात्रों की आंखों में थकान, निकट दृष्टि ,सिरदर्द, एकाग्रता में कमी और अन्य शारीरिक एवं व्यवहारगत समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है. इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड एवं डिजिटल बोर्ड के सीमित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड शिक्षण को प्रभावी बनाने के सहायक साधन हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के स्वास्थ्य, खेलकूद और अन्य गतिविधियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए. टेक्स्टबुक को सीधे स्क्रीन पर दिखाने के बजाय संवादात्मक और सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धति अपनाने पर जोर दिया गया है.
आयु के अनुसार समय-सीमा तय
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और NCERT (प्रज्ञाता गाइडलाइंस) के मानकों के तहत समय-सीमा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं:
स्वास्थ्य सुरक्षा और '20-20-20' नियम का पालन
आंखों के बचाव के लिए स्कूलों को 20-20-20 नियम लागू करने का निर्देश दिया गया है.
क्या है 20-20-20 नियम? हर 20 मिनट के स्क्रीन उपयोग के बाद विद्यार्थियों को कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखना होगा.
पारंपरिक बोर्ड का उपयोग: लिखना, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य के लिए ब्लैकबोर्ड, व्हाइटबोर्ड या ग्रीनबोर्ड का नियमित उपयोग अनिवार्य होगा.
हेल्थ चेकअप: हर तीन महीने (त्रैमासिक) पर विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी.
'डिजिटल डिटॉक्स' और नोडल अधिकारियों की निगरानी
1. SMC बैठक और PTM: स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रबंध समिति (SMC) की बैठक बुलाकर इन नियमों पर चर्चा करें और इसका विवरण Parent-Teacher Meeting (PTM) में अभिभावकों के साथ साझा करें.
2. डिजिटल जीरो डे: स्कूलों को अपनी आवश्यकतानुसार 'डिजिटल डिटॉक्स' या 'डिजिटल जीरो डे' जैसी गतिविधियां चलाने को कहा गया है, ताकि बच्चे स्क्रीन से दूर रचनात्मक कार्य, पठन-पाठन और खेलकूद में भाग ले सकें.
3. सख्त अनुश्रवण: नामित मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी आवंटित स्कूलों में नियमों के पालन का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), गौतमबुद्ध नगर को सौंपेंगे.
बहरहाल, डिजिटल क्रांति के इस दौर में तकनीक का सही उपयोग जितना जरूरी है, उतना ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की यह पहल न केवल बच्चों को 'डिजिटल ओवरडोज' से बचाएगी, बल्कि उन्हें फिर से किताबों, खेलकूद और स्वाभाविक शिक्षण माहौल से जोड़ने में मददगार साबित होगी.
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