Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015000
Zee UP-UttarakhandNoida

न ही रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर सौंपा....करीब एक दर्जन बिल्डरों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए अब उन 13 बिल्डरों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है, जिन्होंने न तो परियोजनाओं को पूरा किया और न ही रजिस्ट्री कराकर खरीदरों को उनका हक सौंपा है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater noida news
Greater noida news

 भूपेश प्रताप/नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की 141 वीं बोर्ड बैठक में शनिवार को बायर्स के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. यहां लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है. मामले में प्राधिकरण ने ऐसे लगभग एक दर्जन बिल्डरों को चिन्हित किया है, जो बार-बार नोटिस के बाद भी न तो प्राधिकरण का बकाया जमा कर रहे हैं और न ही खरीदारों को मालिकाना हक दे रहे हैं.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141 की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141 की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. यह बैठक शनिवार शाम को हुई. यह बैठक नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार व अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की मौजूदगी में हुई. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने बायर्स को घर नहीं देने वाले 13 बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. ऐसे एक दर्जन बिल्डरों से अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों से प्राप्त रियायत वापस लिया जाएगा. इन बिल्डरों में एमएसएक्स रियलटेक, एविजे डेवलपर्स, ज्योतिमर्य इंफ्राकॉन, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, एलीगेंट इंफ्राकॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अब तक न तो बायर्स के नाम रजिस्ट्री शुरू की है और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि जमा की है उनको अब और वक्त देने का कोई लाभ नहीं है. उन्होंने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ऐसे एक दर्जन बिल्डर हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अब तक न तो बायर्स के नाम रजिस्ट्री शुरू की है और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि जमा की है उनको अब और वक्त देने का कोई लाभ नहीं है. उन्होंने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ऐसे एक दर्जन बिल्डर हैं.

यूपी-बिहार का सफर होगा और शानदार, 38 Km नेशनल हाईवे होगा 'ग्रीन हाईवे', दिखेगा हरियाली से भरा नजारा

 

TAGS

Greater Noida Authorityhomebuyers reliefbuilder action

Trending news

Fight in Greater Noida
छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; होगी सख्त कार्रवाई
Greater Noida Authority
न रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर...1 दर्जन बिल्डरों पर ग्रे नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन
Amrit Bharat Express
रेलवे ट्रैक पर फंसा था दूध का टैंकर, तभी आ धमकी अमृत भारत एक्सप्रेस; टला बड़ा हादसा
Uttarkashi News
सात समंदर पार से उत्तराखंड पहुंची बारात, शादी के बंधन में बंधे मेलोडी और अक्षय
Lekhpal suspended for stubble burning
पराली जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने के आरोप में 9 लेखपाल सस्पेंड
samajwadi party on sir
UP News: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, जानें SIR को लेकर क्या रखी डिमांड?
Maharajganj
अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसिय
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में पाला बढ़ा रहा ठंड! तेज हवाओं ने गिराया पारा; जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
Yo Yo Honey Singh Performance
यो-यो हनी सिंह की धुन पर थिरका लखनऊ, फ्री म्यूजिक फेस्ट में पहुंचे 35 हजार युवा
Barabanki latest News
तोड़ी कचौड़ी, निकली छिपकली... 'गु्प्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियों' की दुकान पर हंगामा