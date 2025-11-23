न ही रजिस्ट्री और न खरीदरों को घर सौंपा....करीब एक दर्जन बिल्डरों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लेगा एक्शन

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए अब उन 13 बिल्डरों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है, जिन्होंने न तो परियोजनाओं को पूरा किया और न ही रजिस्ट्री कराकर खरीदरों को उनका हक सौंपा है.
Trending Photos
भूपेश प्रताप/नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की 141 वीं बोर्ड बैठक में शनिवार को बायर्स के लिए एक अहम फैसला लिया गया है. यहां लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे फ्लैट खरीदारों को राहत मिली है. मामले में प्राधिकरण ने ऐसे लगभग एक दर्जन बिल्डरों को चिन्हित किया है, जो बार-बार नोटिस के बाद भी न तो प्राधिकरण का बकाया जमा कर रहे हैं और न ही खरीदारों को मालिकाना हक दे रहे हैं.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141 की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 141 की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. यह बैठक शनिवार शाम को हुई. यह बैठक नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार व अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की मौजूदगी में हुई. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने बायर्स को घर नहीं देने वाले 13 बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. ऐसे एक दर्जन बिल्डरों से अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों से प्राप्त रियायत वापस लिया जाएगा. इन बिल्डरों में एमएसएक्स रियलटेक, एविजे डेवलपर्स, ज्योतिमर्य इंफ्राकॉन, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, एलीगेंट इंफ्राकॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं.
बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अब तक न तो बायर्स के नाम रजिस्ट्री शुरू की है और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि जमा की है उनको अब और वक्त देने का कोई लाभ नहीं है. उन्होंने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ऐसे एक दर्जन बिल्डर हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अब तक न तो बायर्स के नाम रजिस्ट्री शुरू की है और न ही प्राधिकरण का बकाया धनराशि जमा की है उनको अब और वक्त देने का कोई लाभ नहीं है. उन्होंने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. ऐसे एक दर्जन बिल्डर हैं.
यूपी-बिहार का सफर होगा और शानदार, 38 Km नेशनल हाईवे होगा 'ग्रीन हाईवे', दिखेगा हरियाली से भरा नजारा