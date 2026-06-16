युवाओं के लिए सुनहरे अवसर

रीजनल पीएफ कमिश्नर वैभव सिंह और सुयश पांडेय ने बताया कि यह योजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगी. इससे न केवल नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार काम भी मिलेगा. अधिकारियों ने मीडिया, उद्योग जगत के लोगों और सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में शामिल होकर योजना की जानकारी लें. यह आयोजन रोजगार के सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा.