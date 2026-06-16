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नौकरियों का हब नोएडा: विकसित भारत रोजगार योजना में पूरे प्रदेश में टॉप पर, युवाओं के लिए खुली खुशहाली की राह!

Noida News: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के मजबूत दायरे में लाना है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 16, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:00 PM IST
नौकरियों का हब नोएडा: विकसित भारत रोजगार योजना में पूरे प्रदेश में टॉप पर, युवाओं के लिए खुली खुशहाली की राह!

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