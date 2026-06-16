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Noida News: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के मजबूत दायरे में लाना है. ईपीएफओ द्वारा आयोजित किए जा रहे इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर भविष्य की राह तैयार कर रही है. यह पहल न केवल संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां सृजित करेगी, बल्कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का काम भी करेगी.
दो स्थानों पर समानांतर समारोह
इस योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में दो मुख्य स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ग्रेटर नोएडा का मुख्य कार्यक्रम नॉलेज पार्क-4 स्थित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में शाम 4 बजे से शुरू होगा. इसी समय के आसपास नोएडा के सेक्टर-62 स्थित एनआईओएस ऑडिटोरियम में भी एक समानांतर समारोह संपन्न होगा. इन कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण योजना के तहत चुने गए पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन और सहायता राशि का वितरण करना है, ताकि वे अपना काम और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें.
प्रमुख अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति
इन कार्यक्रमों की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रदेश और क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं. ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. उनके साथ क्षेत्र के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. वहीं, नोएडा में आयोजित कार्यक्रम की शोभा गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा बढ़ाएंगे। अतिथियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सरकार रोजगार के इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर और उत्साहित है.
युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
रीजनल पीएफ कमिश्नर वैभव सिंह और सुयश पांडेय ने बताया कि यह योजना नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगी. इससे न केवल नए रोजगार पैदा होंगे, बल्कि युवाओं को उनके कौशल के अनुसार काम भी मिलेगा. अधिकारियों ने मीडिया, उद्योग जगत के लोगों और सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में शामिल होकर योजना की जानकारी लें. यह आयोजन रोजगार के सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा.