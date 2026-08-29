Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Noida
  • /7 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में शव ले जाता दिखा आरोपी, रेप के बाद मर्डर की आशंका

7 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में शव ले जाता दिखा आरोपी, रेप के बाद मर्डर की आशंका

Greater Noida Crime News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 7 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई, घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी बोरे में शव ले जाता दिख रहा है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 29, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:37 PM IST
7 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में शव ले जाता दिखा आरोपी, रेप के बाद मर्डर की आशंका

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का बदलेगा रूट, 6-7 घंटे में पहुंचेंगे कोलकाता
2
3
4
5