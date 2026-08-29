/7 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में शव ले जाता दिखा आरोपी, रेप के बाद मर्डर की आशंका

CCTV में बच्ची का शव बोरे में ले जाता दिखा आरोपी

शैलेंद्र सिंह (डीसीपी सेंट्रल नोएडा) ने बताया कि 28 अगस्त की रात बच्ची के परिजनों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, कि उनकी 7 वर्षीय बेटी घर से लापता है और काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन किया. पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाश के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसी दौरान आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सामने आए एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वही युवक कथित तौर पर बोरी में कुछ ले जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस को शक है कि बोरी में बच्ची का शव था, जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बच्ची का शव पास के खेतों में बोरी में मिला.