/7 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या, बोरे में शव ले जाता दिखा आरोपी, रेप के बाद मर्डर की आशंका

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Greater Noida Crime News: ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक थर्ड थाना क्षेत्र इलाके के हल्दोनी गांव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. गांव के ही रहने वाले 7 साल की मासूम बच्ची की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई. बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की तो जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को चौंका दिया. फुटेज में एक युवक बच्ची को पहले बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता दिखाई दे रहा है और बाद में बोरी में उसके शव को ले जाता हुआ दिखाई दिया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की टीम मामले की गहन जांच में जुटी है और मुख्य संदिग्ध समेत एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
CCTV में बच्ची का शव बोरे में ले जाता दिखा आरोपी
शैलेंद्र सिंह (डीसीपी सेंट्रल नोएडा) ने बताया कि 28 अगस्त की रात बच्ची के परिजनों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई, कि उनकी 7 वर्षीय बेटी घर से लापता है और काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन किया. पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाश के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालनी शुरू की. इसी दौरान आरोपी बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सामने आए एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वही युवक कथित तौर पर बोरी में कुछ ले जाता हुआ दिखाई दिया. पुलिस को शक है कि बोरी में बच्ची का शव था, जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बच्ची का शव पास के खेतों में बोरी में मिला.
पड़ोसी युवक पर शक हिरासत में लेकर पूछताछ
जांच के दौरान पुलिस ने एक पड़ोसी व अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. सेंट्रल नोएडा के डीपीसी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है. पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि किन परिस्थितियों में वह बच्ची को घर से ले गए और उसकी हत्या के पीछे की क्या वजह थी. बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किये जाने की आशंका की अभी पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की असली जानकारी मिलेगी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
पिता बोले दोषियों पर सख्त से सख्त हो करवाई
बच्ची की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. बच्ची के पिता मजीद का कहना है कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वही बच्ची की मौत की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. गांव में भारी पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया है. हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह मामला और भी चर्चा का विषय बना हुआ है.