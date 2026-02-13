Advertisement
बिसरख में गरजा बुलडोजर! 150 करोड़ रुपये की 30,000 वर्ग मीटर जमीन माफिया के कब्जे से मुक्त

Greater Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने परियोजना विभाग को अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 09:30 PM IST
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का बुलडोजर चला. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से शुक्रवार को बिसरख के डूब एरिया में खसरा संख्या-135 की जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया. करीब 30000 वर्ग मीटर जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा ली गई. प्राधिकरण के इस अभियान से अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है. 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने चलाया अभियान 
ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने परियोजना विभाग को अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं. अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि अधिसूचित एरिया में कहीं भी अनुमति के बिना निर्माण करना गलत है. प्राधिकरण की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने जनमानस से अपील की है कि कालोनाइजरों के चंगुल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं. 

दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी एफआईआर 
ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि ग्राम बिसरख के खसरा संख्या 135 की लगभग 30000 वर्ग मीटर जमीन पर कालोनाइजर कालोनी बसाने के फिराक में थे. बाउंड्री बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे थे.  परियोजना विभाग के वर्क सर्किल -3 के प्रबंधक रोहित गुप्ता के नेतृत्व में सहायक प्रबंधक राजीव कुमार व अन्य की टीम ने दो जेसीबी, तीन डंफर, प्राधिकरण का पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है. दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. 

अवैध दुकानों को भी ध्वस्त किया गया
वहीं, सीईओ कृष्णा करुणेश के निर्देश पर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम (सिविल) विजय रावल के नेतृत्व में जेसीबी मशीनों से अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया. अवैध दुकानों की वजह से क्षेत्र में अक्सर जाम की समस्या रहती थी. लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण को शिकायतें मिल रही थीं. वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी. 

