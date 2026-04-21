बड़ी राहत! श्रमिकों के बाद अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा फैसला

Salary Hike in Greater Noida: पिछले दिनों नोएडा में श्रमिकों ने वेतन वृद्धि को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए थे. इसके बाद शासन के निर्देश पर उनका न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया था. अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है.
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Salary Hike in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. श्रमिक आंदोलन के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एजेंसी यानि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम करने कर्मचारियों का वेतन बड़ा दिया गया है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सैलरी बढ़ाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अब न्यूनतम वेतन 21634 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. वहीं, अकुशल वर्ग की श्रेणी में शामिल कर्मचारियों को 21634 रुपये का भुगतान किया जाएगा. सुपरवाइजर, डीजी सेट ऑपरेटर और वाहन चालक को 26,964 रुपये मिलेगा. साथ ही ड्राफ्ट मेन ग्रेड 2 को 26,964 रुपये दिया जाएगा. इसके अलावा सहायक लेखाकार को 28,508 रुपये वेतन दिया जाएगा. सेनेट्री इंस्पेक्टर, सहायक प्रबंधक को 35,693 रुपये का वेतन दिया जाएगा. मेजेजमेंट ट्रेनी प्रबंधक 2 को 37,344 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाएगा. प्रबंधन नियोजन, सलाहकार प्रबंधक-1 को 48,436 का भुगतान किया जाएगा.
किनका कितना वेतन तय
बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अस्थाई कर्मचारियों की वेतन में ये वृद्धि की है. बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. एसीईओ का कहना है कि यह आदेश आउटसोर्सिंग एजेंसी के अलावा प्लेसमेंट, कंटिंजेंसी के जरिए कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा. अकुशल वर्ग में शामिल पत्र वाहक, माली, हेल्पर, सफाई कर्मचारी, सहायक पंप ऑपरेटर व अन्य के लिए वेतन वृद्धि का फैसला लेना बाकी है. वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इस फैसले का कर्मचारी एसोसिएसन ने स्वागत किया है.
नोएडा में हुए थे हिंसक प्रदर्शन
बता दें कि पिछले दिनों नोएडा की फैक्ट्ररियों में काम करने वाले मजदूरों का गुस्सा फूट गया था. बड़ी संख्या में श्रमिक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान हिंसक घटनाएं भी सामने आई थीं. कई जगहों पर तोड़फोड़ और पथराव भी किया गया था. इसके बाद शासन के आदेश पर नोएडा की डीएम ने श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी तय कर दी थी.
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