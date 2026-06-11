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ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई, बैरियर तोड़ निकालीं दर्जन भर गाड़ियां, रोकने पर स्टाफ को बहुत पीटा

Greater Noida News: ग्रेटर नोए़डा के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है. यहां दबंगों ने न सिर्फ हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ दिया, बल्कि पैसे न देने का विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 11, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:41 AM IST
ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा पर दबंगों की दबंगई, बैरियर तोड़ निकालीं दर्जन भर गाड़ियां, रोकने पर स्टाफ को बहुत पीटा
Image Credit: Greater Noida News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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