पीड़ित टोलकर्मी ने क्या कहा?

उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 7:45 बजे कुछ गाड़ियां टोल प्लाजा पर आई और उनके द्वारा हूटर बजाकर उन गाड़ियों को जबरन निकालने की कोशिश की गई, जब बैरियर नहीं खोला गया तो उन लोगों के द्वारा बैरियर को ही गाड़ियों से तोड़ दिया गया और एक के बाद एक लगातार गाड़ियों को निकालने लगे. यह देखकर टोल कर्मचारियों के द्वारा बूम बैरियर को लगाया गया तो उन लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी.