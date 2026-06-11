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Greater Noida News/ भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा पर आधी रात को दबंगों का जबरदस्त आतंक देखने को मिला, जहां दबंगों ने गाड़ियों के हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ दिया और उसके बाद एक दर्जन गाड़ियों को बिना पैसे के वहां से निकाल लिया. जब टोल कर्मियों के ने उन लोगों से पैसे मांगे और गाड़ियों को निकालने से रोका तो उन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की.
टोलकर्मी के साथ मारपीट
जब एक टोलकर्मी उनसे बचने के लिए भगा तो उन आरोपियों ने उस टोलकर्मी का करीब एक किलोमीटर तक पीछा किया. इतना ही नहीं उस पकड़ने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की. ईंट-पत्थर से उसपर हमला किया गया और लहूलुहान और अधमरा करके उसको छोड़ दिया. उसके बाद वह मौके से फरार हो गए. खुर्जा के रहने वाले लोकमान सिंह ने बताया कि वह काफी लंबे समय से नेशनल हाईवे 91 के लुहालरी टोल प्लाजा पर काम करते हैं.
पीड़ित टोलकर्मी ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 7:45 बजे कुछ गाड़ियां टोल प्लाजा पर आई और उनके द्वारा हूटर बजाकर उन गाड़ियों को जबरन निकालने की कोशिश की गई, जब बैरियर नहीं खोला गया तो उन लोगों के द्वारा बैरियर को ही गाड़ियों से तोड़ दिया गया और एक के बाद एक लगातार गाड़ियों को निकालने लगे. यह देखकर टोल कर्मचारियों के द्वारा बूम बैरियर को लगाया गया तो उन लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी.
मारपीट में टोल कर्मी हुआ घायल
लोकमान सिंह ने आगे बताया कि मैंने जब उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जब मैं बचने के लिए भागा तो उन्होंने मेरा पीछा करते हुए मुझे गिरा कर पीटा और करीब 1 किलोमीटर तक मेरा पीछा किया. मुझ पर ईंट से वार किया, जिससे मेरे सर में काफी चोट आई है. इस मारपीट में टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो अभी अस्पताल में भर्ती है.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
यह पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें दबंगों की दबंगई देखी जा सकती है. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
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