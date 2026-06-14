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ग्रेटर नोएडा न्यूज/भूपेश प्रताप: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां एक निजी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में तैनात 19 वर्षीय महिला सुरक्षा गार्ड ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है.
घटना का विवरण
दरअसल, मृतका की पहचान पारुल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से मेरठ जिले की रहने वाली थी. पारुल नॉलेज पार्क स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थी. शनिवार को उसे हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदते हुए देखा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों और हॉस्टल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. घायल अवस्था में उसे आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पारिवारिक विवाद बना कारण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पारुल ने करीब आठ महीने पहले ही सौरभ चौधरी के साथ प्रेम विवाह किया था. बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. पुलिस की प्रारंभिक जांच और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद यह संकेत मिले हैं कि महिला लंबे समय से मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह का सामना कर रही थी. माना जा रहा है कि इसी तनाव के चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.
पुलिस की कार्रवाई और जांच
एडीसीपी ग्रेटर नोएडा, संतोष कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई है. फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी। साथ ही, फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और परिजनों से मिलने वाली शिकायत के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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