पुलिस की कार्रवाई और जांच

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा, संतोष कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिनसे पुलिस ने पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई है. फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी। साथ ही, फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और परिजनों से मिलने वाली शिकायत के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.