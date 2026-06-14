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ग्रेटर नोएडा: पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला सुरक्षा गार्ड ने की आत्महत्या

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां एक निजी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में तैनात 19 वर्षीय महिला सुरक्षा गार्ड ने हॉस्टल की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 14, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:26 PM IST
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