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मैनपुरी की नाबालिग छात्रा से चलती स्लीपर बस में दरिंदगी, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक 47 KM दौड़ती रही बस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली 16 साल की छात्रा के साथ ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट की बीच चलती स्लीपर बस में 16 साल की नाबालिग छात्रा से चालक और कंडक्टर ने गैंगरप किया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 31, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:54 AM IST
मैनपुरी की नाबालिग छात्रा से चलती स्लीपर बस में दरिंदगी, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक 47 KM दौड़ती रही बस
Image Credit: Greater noida news (प्रतीकात्मक फोटो)

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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चलती बस में नाबालिग से दरिंदगी, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक 47 KM दौड़ती रही बस
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