/मैनपुरी की नाबालिग छात्रा से चलती स्लीपर बस में दरिंदगी, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक 47 KM दौड़ती रही बस

Gangrape in Bus: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली 11वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा के साथ स्लीपर बस में दरिंदगी का मामला सामने आया है. पीड़िता घर से नाराज होकर नोएडा स्थित अपने चचेरे भाई के पास जा रही थी, तभी रास्ते में बेसहारा पाकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार कर लिया है.