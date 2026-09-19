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सड़क पर जानलेवा हुड़दंग! ग्रेटर नोएडा में गोल-गोल घूमती कार ने 4 से 5 छात्रों को रौंदा, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

Greater Noida Hit and Run Case: ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार कार ने चार से पांच छात्रों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि यहां पर कई गाड़ियां स्टंट कर रही थी. इस दौरान उन छात्रों को अल्टो गाड़ी में टक्कर मारी थी. हादसे से पहले स्टंट का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 19, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:07 PM IST
सड़क पर जानलेवा हुड़दंग! ग्रेटर नोएडा में गोल-गोल घूमती कार ने 4 से 5 छात्रों को रौंदा, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल
Image Credit: Greater Noida Hit and Run Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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