/सड़क पर जानलेवा हुड़दंग! ग्रेटर नोएडा में गोल-गोल घूमती कार ने 4 से 5 छात्रों को रौंदा, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वायरल

बीसीए छात्र के पैर में फ्रैक्चर

घायल छात्र के भाई ध्रुव नागर (निवासी दुजाना) ने बताया कि उनका भाई गौरव नागर जीएनआईओटी (GNIOT) कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई कर रहा है. शुक्रवार शाम को वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पास से गुजर रहा था. वहीं पर कुछ लड़के तीन-चार गाड़ियों से स्टंट बाजी कर रहे थे. कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे थे, जब वह लोग थोड़ा आगे चले गए तो अचानक से गाड़ी आई और उसने उन लोगों को टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद वह लोग मौके से फरार हो गए. इस हादसे में गौरव नागर के पैर में फैक्चर हो गया है. हालांकि, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वहीं, उसके अन्य साथियों को भी इस हादसे में चोट आई है.