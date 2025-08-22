ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2891931
Zee UP-UttarakhandNoida

ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर

Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई की हालत गंभीर है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater Noida News
Greater Noida News

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां तेज रफ्तार कार अचानक ट्रक में जा घुसी. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इसके अलावा 3 लोगों की हालत गंभीर है. आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे सभी
बताया जा रहा है कि कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे. जब इस हादसे की सूचना दादरी पुलिस को मिली तो आनन-फानन में पुलिस की टीम पहुंची. इसके बाद पुलिस ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से कार को काट-काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

TAGS

Road Accident in Greater NoidaGreater Noida newsgreater noida police

Trending news

Road Accident in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
Unnao News
यूपी के इस चौराहे की बदलेगी तस्वीर, बनाया जाएगा गोल चक्कर, ब्लैक स्पॉट से राहत
supreme court on stray dogs
डॉग लवर्स की बड़ी जीत,वैक्सीन लगाकर वापस छोड़े जाएंगे आवारा कुत्ते,ये है SC का फैसला
Agniveer Bharti Rally 2025
आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, पहले दिन गौतमबुद्धनगर और शामली के युवा लगाएंगे दौड़
Deputy CM Brajesh Pathak
UP News: डिप्टी सीएम का कड़ा एक्शन, 1 साल से गैरहाजिर और लापरवाह डॉक्टर कपल बर्खास्त
up police encounter
यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर, नोएडा-गाजियाबाद से सहारनपुर तक मुठभेड़ों में ढेर
Bareilly News
बरेली में फर्जी क्लीनिक पर महिला की मौत, संचालक समेत कई पर FIR
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में 5 दिन भारी! वाराणसी में होगी नॉन स्टॉप बारिश,IMD की चेतावनी ने चौंकाया
Jhansi News
झांसी: नदी में कूदी महिला, सिपाही ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान
Farrukhabad Flood
फर्रुखाबाद में कंपिल बदायूं मार्ग तीन स्थानों पर कटा, बाढ़ की चपेट में 100 गांव
;