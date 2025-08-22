ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई की हालत गंभीर

Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि, कई की हालत गंभीर है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां तेज रफ्तार कार अचानक ट्रक में जा घुसी. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इसके अलावा 3 लोगों की हालत गंभीर है. आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे सभी
बताया जा रहा है कि कार सवार हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे. जब इस हादसे की सूचना दादरी पुलिस को मिली तो आनन-फानन में पुलिस की टीम पहुंची. इसके बाद पुलिस ने क्रेन और हाइड्रा की मदद से कार को काट-काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.