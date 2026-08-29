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ग्रेटर नोएडा में बच्ची की हत्या मामले में 24 घंटे में इंसाफ! पुलिस एनकाउंटर में आरोपी का अंत; CCTV ने खोला था राज

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के हल्दौनी गांव की 7 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले में योगी फोर्स ने 24 घंटे में इंसाफ कर दिया. आरोपी ने पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 29, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:42 PM IST
ग्रेटर नोएडा में बच्ची की हत्या मामले में 24 घंटे में इंसाफ! पुलिस एनकाउंटर में आरोपी का अंत; CCTV ने खोला था राज

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