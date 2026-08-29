/ग्रेटर नोएडा में बच्ची की हत्या मामले में 24 घंटे में इंसाफ! पुलिस एनकाउंटर में आरोपी का अंत; CCTV ने खोला था राज

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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप : ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के हल्दौनी गांव में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बलराज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान उसने घटना में इस्तेमाल चाकू को छिपाने की बात बताई थी.बरामदगी के लिए पुलिस टीम उसे डी पार्क चौकी के पास ग्रीन बेल्ट में लेकर पहुंची थी.
चाकू बरामद कराने के बाद पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग
पुलिस के अनुसार, आरोपी बलराज झाड़ियों से चाकू बरामद कराने के बाद अचानक वहां छिपाई गई. . 32 बोर की पिस्टल निकाल लाया उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी. फायरिंग में हेड कांस्टेबल रवि कुमार घायल हो गए. इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बलराज को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
अस्पताल में आरोपी ने तोड़ा दम
मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी और पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बलराज को मृत घोषित कर दिया. घायल हेड कांस्टेबल रवि कुमार का उपचार जारी है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .32 बोर की अवैध पिस्टल, तीन खोखे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. उसके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है.
CCTV में बच्ची को ले जाते और बोरी में शव ले जाते दिखा था
यह पूरा मामला 28 अगस्त की रात सामने आया था, जब बच्ची के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी तलाश के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. बाद की फुटेज में वही युवक कथित तौर पर बोरी लेकर जाता नजर आया. जांच के दौरान बच्ची का शव पास के खेतों में बोरी में बरामद हुआ था.
दुष्कर्म के आरोप की जांच जारी
पुलिस के मुताबिक, बच्ची की हत्या के साथ दुष्कर्म की आशंका की भी जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम और अन्य फॉरेंसिक जांच से मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी. पुलिस ने घटना से जुड़े साक्ष्यों को जुटाकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.