/ग्रेटर नोएडा में बच्ची की हत्या मामले में 24 घंटे में इंसाफ! पुलिस एनकाउंटर में आरोपी का अंत; CCTV ने खोला था राज

CCTV में बच्ची को ले जाते और बोरी में शव ले जाते दिखा था

यह पूरा मामला 28 अगस्त की रात सामने आया था, जब बच्ची के परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी तलाश के दौरान पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखाई दिया. बाद की फुटेज में वही युवक कथित तौर पर बोरी लेकर जाता नजर आया. जांच के दौरान बच्ची का शव पास के खेतों में बोरी में बरामद हुआ था.