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नोएडा एयरपोर्ट बनने से पहले बड़ा दांव! ग्रेटर नोएडा में बनेगा मेगा स्किल हब, 50 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

Greater Noida Mega Skill Hub: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका और औद्योगिक निवेश के नित नए द्वार खुल रहे हैं, इसी बीच योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में एक आधुनिक और विशाल स्किल हब बना रही है, जो आने वाले समय में करीब 50 युवाओं को रोजगार योग्य बनाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 25, 2026, 01:47 PM IST
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मेगा स्किल हब
मेगा स्किल हब

Greater Noida:  उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक निवेश और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों के बीच अब युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात की योजना सामने आई है. प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने जा रही है. यहां एक विशाल मेगा स्किल हब स्थापित किया जाएगा, जहां युवाओं को आने वाले समय की इंडस्ट्री जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित किया जाएगा.

हब एंड स्पोक मॉडल
सरकार इस परियोजना को “हब एंड स्पोक मॉडल” पर तैयार कर रही है. इसके तहत ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला मुख्य स्किल हब बनाया जाएगा, जबकि आसपास के जिलों के छोटे प्रशिक्षण केंद्र इससे जुड़े रहेंगे. इन केंद्रों पर युवाओं को शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी और एडवांस तकनीकी प्रशिक्षण के लिए उन्हें मुख्य हब भेजा जाएगा.

एयरपोर्ट शुरू होने के बाद रोजगार की मांग बढ़ी
उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा तेजी से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का पसंदीदा केंद्र बनता जा रहा है. वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद एविएशन, लॉजिस्टिक्स, कार्गो, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी. फिलहाल कंपनियों को स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

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क्या-क्या ट्रेनिंग होगी
इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने मेगा स्किल हब की योजना तैयार की है. यहां युवाओं को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस, सेमीकंडक्टर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे हाईटेक क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशन, कार्गो मैनेजमेंट और होटल-हॉस्पिटैलिटी से जुड़े विशेष कोर्स भी शुरू किए जाएंगे.

ऑन जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सुविधा
सबसे खास बात यह होगी कि प्रशिक्षण का पूरा ढांचा सीधे इंडस्ट्री की मांग के आधार पर तैयार किया जाएगा. बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी कर ऑन-जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी ताकि युवाओं को ट्रेनिंग पूरी होने के तुरंत बाद रोजगार मिल सके.

सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में कम से कम 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना है. इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है. माना जा रहा है कि यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी शिक्षा का नया दरवाजा खोल सकती है.

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